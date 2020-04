La FCC ordonne à tous les opérateurs de mettre en œuvre la technologie anti-robocall d’ici juin 2021

Quelques grands opérateurs ont déjà commencé à utiliser STIR / SHAKEN pour authentifier les appels.

Que souhaitez-vous savoir

La FCC américaine a demandé à tous les opérateurs et compagnies de téléphone de mettre en œuvre le protocole STIR / SHAKEN d’ici juin de l’année prochaine pour lutter contre la menace des appels automatisés.

STIR / SHAKEN contribuera à réduire l’efficacité de l’usurpation d’identité illégale et permettra aux opérateurs d’identifier les informations d’identification de l’appelant usurpées illégalement avant même que les appels n’atteignent les abonnés.

Les consommateurs américains auraient perdu 10 milliards de dollars par an en raison de stratagèmes frauduleux d’appels automatisés.

La Federal Communications Commission (FCC) a adopté aujourd’hui de nouvelles règles qui nécessitent la mise en œuvre à l’échelle de l’industrie du protocole STIR / SHAKEN pour lutter contre les appels automatisés usurpés. Tous les opérateurs et compagnies de téléphone aux États-Unis doivent activer l’authentification par identification sur leurs réseaux à l’aide de STIR / SHAKEN avant le 30 juin 2021.

La nouvelle exigence réglementaire vise à réduire considérablement l’efficacité de l’usurpation d’identité illégale, à permettre aux organismes d’application de la loi d’identifier plus efficacement les fraudeurs et à aider les opérateurs à identifier les appels automatisés usurpés avant que ces appels n’atteignent les abonnés.

Selon la FCC, l’élimination du temps perdu causé par les appels automatisés illégaux pourrait économiser plus de 3 milliards de dollars par an. Il indique également que les consommateurs américains perdent environ 10 milliards de dollars par an en raison de stratagèmes d’appels frauduleux frauduleux.

Même si la FCC avait demandé aux transporteurs d’adopter le protocole STIR / SHAKEN en 2018, seuls quelques transporteurs ont déployé la technologie jusqu’à présent. De plus, l’authentification n’est disponible que sur certains téléphones et les systèmes actuellement en place ne sont pas intégrés pour fonctionner sur les réseaux.

Le Congrès a adopté la loi TRACED en décembre de l’année dernière, qui a mandaté le protocole pour identifier les appels automatisés illégaux et a donné au gouvernement de nouveaux pouvoirs pour trouver et poursuivre les appelants automatisés.

Comment activer l’identification de l’appelant et la protection contre le spam sur le Galaxy S20