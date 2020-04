La FCC révèle les détails de Wyze Cam Outdoor, y compris la batterie interne et la station de base intérieure

La prochaine caméra extérieure de Wyze vient de franchir la FCC avant son prochain lancement. D’abord repéré par Zatz Not Funny !, la liste comprend des images de produits internes / externes et un manuel du produit. Entre les deux, nous avons une bonne idée de ce à quoi il ressemble, nous savons qu’il est alimenté par batterie avec un support magnétique amovible et nous savons qu’il se connectera à une station de base distante.

Sur la base des images du manuel du produit (incluses ci-dessus), la Wyze Outdoor Cam communiquera sans fil avec une station de base / pont séparée, bien que la caméra et la station de base aient des emplacements pour carte microSD – probablement pour une sorte de stockage local de vidéo. Un support magnétique permet de jeter l’appareil photo en forme de cube alimenté par batterie dans des endroits où l’alimentation n’est pas pratique, avec un retrait facile quand vient le temps de le charger.

Deux autres angles montrant le bas et le dos.

Les spécifications techniques précises ne sont pas incluses dans le manuel du produit ou la liste FCC, donc votre supposition est aussi bonne que la nôtre en ce qui concerne des détails tels que la résolution de la caméra, mais nous en entendrons probablement plus bientôt. Il y a deux mois, la société a déclaré que la Wyze Cam Outdoor avait entamé sa deuxième série de tests, donc elle sera probablement prête pour un accès rapide bientôt.