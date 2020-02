La FCC révèle son intention de libérer l’ancien spectre de télévision par satellite pour la 5G

À la fin de l’année dernière, la FCC a déclaré qu’elle allait ouvrir l’accès à une grande partie du spectre précieux mais mal utilisé dans la soi-disant “bande C” pour une utilisation 5G, en réaffectant les fréquences actuellement utilisées (lire: principalement gaspillées) par Fournisseurs de services par satellite américains. Aujourd’hui, la FCC a annoncé les détails de ce plan. Bien que les détails soient sujets à changement, le mouvement libérerait une importante 280 MHz pour une future vente aux enchères, et la FCC dit que les fournisseurs de satellites sont même d’accord avec la décision.

Selon le plan actuel, l’utilisation actuelle de la bande C – le nom d’un morceau de spectre couvrant 3,7-4,2 GHz – serait redistribuée. Les fournisseurs de satellites accrocheront les fréquences supérieures et les 280 MHz les plus bas seront mis aux enchères où ils pourront éventuellement être utilisés pour la 5G (si le marché le souhaite).

Bien que l’on puisse s’attendre à une sorte de contestation de cette décision de la part de l’opérateur historique, la FCC affirme que les fournisseurs de satellites sont d’accord: “Les opérateurs de satellites titulaires de la bande C ont déclaré à la Commission que les 200 mégahertz supérieurs de la bande seraient être suffisant pour qu’ils puissent continuer à fournir leurs services actuels aux clients. ” Bien sûr, la FCC exige que quiconque achète le spectre rembourse tous les coûts encourus par les fournisseurs de satellites dans le cadre de la transition, et la FCC dit qu’elle pourrait même payer jusqu’à 9,7 milliards de dollars pour accélérer la relocalisation, une somme garantie de ne pas être engloutie.

La vente aux enchères du morceau libéré de la bande C est actuellement prévue pour le 8 décembre de cette année, avec une utilisation finale remaniée qui devrait avoir lieu entre 2021 et 2023 – pas très tôt, en d’autres termes.

Ce morceau de spectre est également un proche voisin de la bande 48 récemment libérée et devrait être tout aussi souhaitable en matière de 5G. Bien que les implémentations 5G à bande basse comme le 600MHz de T-Mobile puissent voir les signaux aller plus loin, les applications 5G à bande moyenne et haute ont plus de morceaux de spectre disponibles, ce qui signifie plus de bande passante et le potentiel de performances plus rapides, mais une meilleure pénétration que mmWave .

Pour être franc, il n’y a pas beaucoup de spectre aux États-Unis pour la 5G, ce qui nous place dans une mauvaise position globale dans la «course à la 5G» mondiale. Même le président de la FCC, Ajit Pai, admet que c’est un problème:

“Peut-être que le plus grand défi auquel la FCC est confrontée alors que nous travaillons à libérer plus de spectre pour la 5G est que presque toutes les ondes sont prises en compte d’une manière ou d’une autre. Il n’y a pas beaucoup de spectre vierge que nous pouvons simplement consacrer à la 5G sans avoir à accueillir une gamme de services ou de titulaires de licence existants. “

Cette combinaison de consolidation de l’utilisation existante et de réaffectation du reste du C-Block pour 5G garantit que les services par satellite existants ne sont pas perturbés, tandis que les consommateurs américains peuvent profiter des avantages que le spectre supplémentaire offrira à l’avenir de la 5G et de l’accès aux données.