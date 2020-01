La FCC vient d’ouvrir la bande de 3,5 GHz 48 pour la 4G et la 5G

La FCC vient d’autoriser le déploiement commercial des bandes CBRS 3,5 GHz, approuvant son utilisation par quatre sociétés de l’alliance CBRS, dont Google, et ouvrant la voie à un tout nouveau bloc de fréquences cellulaires ici aux États-Unis. Le nouveau spectre sera commercialisé par OnGo, une norme de service cellulaire / d’interopérabilité défendue par CBRS Alliance. En bref, cela signifie que certains d’entre nous ici dans les États auront bientôt accès à une toute nouvelle bande de données.

Cette évolution fait suite à environ huit années de progrès, commençant pour la première fois en 2012 lorsque l’idée d’ouvrir le spectre de 3,5 GHz aux consommateurs aux États-Unis a été évoquée pour la première fois. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre couverture antérieure du sujet ici, mais en bref, les fréquences étaient initialement détenues à des fins militaires, y compris le radar – une restriction qui est encore partiellement imposée, car l’accès basé sur une “zone” peut forcer un tel que requis dérogation militaire dans certaines zones si les fréquences sont nécessaires à un moment donné pour l’usage du gouvernement. Fondamentalement, chaque fois que les militaires en décident, ils peuvent passer outre à toute utilisation publique ou commerciale de la fréquence dans une zone donnée, ce qui nécessite une gestion et une coordination centralisées entre les différents utilisateurs du spectre.

Les règles définitives pour les nouvelles fréquences ont été mises en place en 2016 et, à ce jour, la FCC a autorisé la nouvelle utilisation du spectre.

Cela ne signifie pas que le téléphone dans votre poche commencera à utiliser les nouvelles fréquences de la bande 48 de 3,5 GHz demain, il reste encore de nombreuses étapes comme la certification OnGo pour les appareils, bien que de nombreux téléphones devraient théoriquement la prendre en charge, y compris même l’ancien Pixel de Google 3 et 3 XL, ainsi que de nombreux appareils plus récents, notamment le Pixel 4, le Galaxy S10 / Note10, le OnePlus 7 Pro et l’iPhone 11.

Cette nouvelle fréquence médiane de 150 MHz est d’abord définie pour être utilisée pour le LTE, bien que la prise en charge de la 5G soit prévue, selon le communiqué de presse de la FCC et VentureBeat. En dehors des téléphones, il devrait également être utilisé dans de nombreuses autres applications, y compris le haut débit rural et l’IoT.