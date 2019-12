La FDA approuve le vaccin contre Ebola avec un taux de réussite de 100% – .

Dans un geste qui pourrait sauver d'innombrables vies, la Food and Drug Administration américaine a approuvé un vaccin conçu pour lutter contre Ebola avec un taux de réussite vraiment incroyable. Le médicament, appelé Ervebo, a fait ses preuves dans les régions dévastées par Ebola en République démocratique du Congo, et bien que les cas d'Ebola soient rares aux États-Unis, c'est une arme puissante dans l'arsenal des travailleurs de la santé.

Comme tout virus, le virus Ebola se décline en plusieurs souches, et la lutte contre ces différentes souches peut s'avérer difficile pour les scientifiques. Une souche particulièrement troublante est la variante du Zaïre, et le vaccin Ervebo s'est révélé efficace à 100% lorsqu'il est administré correctement.

Le médicament, développé par Merck & Co., a une efficacité record à 100% lorsqu'il est administré au moins 10 jours avant l'exposition au virus. Le vaccin est un vaccin à dose unique, ce qui est idéal, en particulier dans les zones ravagées par le virus où il peut être difficile de demander aux gens de revenir pour plusieurs rendez-vous.

C'est évidemment un taux de réussite incroyable, et bien qu'il puisse avoir plus d'impact dans les régions du monde où le virus semble se propager comme une traînée de poudre, l'approbation de la FDA du médicament signifie qu'il pourrait être utilisé aux États-Unis si nécessaire .

«La maladie à virus Ebola est une maladie rare mais grave et souvent mortelle qui ne connaît pas de frontières. La vaccination est essentielle pour aider à prévenir les épidémies et à empêcher la propagation du virus Ebola lorsque des épidémies se produisent », a déclaré Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, dans un communiqué. «L'approbation par la FDA d'Ervebo est une avancée majeure dans la protection contre l'ébolavirus du Zaïre ainsi que dans l'avancement des efforts de préparation du gouvernement américain.»

Source de l'image: Shutterstock