La FDA approuve un nouveau test de coronavirus de 5 minutes – .

La FDA a approuvé un test de coronavirus rapide qui peut fournir un résultat positif en 5 minutes et un résultat négatif en 13 minutes.

Le test Abbott peut être effectué à l’aide des machines de test ID NOW largement déployées de l’entreprise, qui nécessitent peu de formation pour fonctionner.

Abbott peut augmenter la production de masse jusqu’à 50 000 tests par jour.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le monde se démène pour produire en masse plus de tests capables de détecter le nouveau coronavirus plus rapidement que les tests traditionnels. En effet, le virus du SRAS-CoV-2 est très contagieux, ayant infecté plus de 740 000 personnes dans le monde en trois mois. Non seulement cela, mais le virus est incohérent en ce qui concerne les symptômes. Certaines personnes ne ressentent aucun symptôme jusqu’à 14 jours après avoir été infectées. Ce qui est pire, c’est que la plupart des symptômes du COVID-19 imitent la grippe. La perte de goût et d’odeur est un signe COVID-19 précoce inhabituel que les gens devraient être à l’affût, bien que tous les patients ne puissent pas en faire l’expérience. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas détecter le virus tôt en examinant uniquement les symptômes. Et sans symptômes, vous ne serez admissible à aucune sorte de test aux États-Unis et dans d’autres pays.

Les tests sont votre meilleur pari une fois que vous pensez que vous avez été infecté, et un diagnostic positif rapide peut considérablement améliorer vos chances de guérison et réduire considérablement les chances de propager la maladie potentiellement mortelle. Vous seriez admis à l’hôpital ou mis en quarantaine pendant votre convalescence pour réduire le risque de transmettre la maladie à d’autres. C’est là que les nouveaux tests de 5 minutes sur les coronavirus peuvent être utiles, en particulier pour des catégories spécifiques de patients.

Les chercheurs ont mis au point des tests de coronavirus qui fournissent des résultats aussi rapidement que 30 ou 45 minutes. C’est bien mieux que des heures ou des jours, mais Abbott peut fournir des résultats encore plus rapidement que cela. Son nouveau test COVID-19 n’a besoin que de cinq minutes pour un résultat positif et de 13 minutes pour un résultat négatif.

C’est le genre de test qui pourrait être utilisé pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et tout autre personnel essentiel soupçonné d’avoir été en contact avec un patient COVID-19. Les tests peuvent également être utilisés pour dépister les voyageurs en provenance de zones chaudes ou pour diagnostiquer des patients dans des zones chaudes plus rapidement qu’auparavant. De plus, les patients qui se présentent à l’urgence avec d’autres affections potentiellement mortelles et les patients qui pourraient nécessiter des chirurgies d’urgence pourraient être testés au préalable pour COVID-19.

L’autre avantage des tests Abbott sur leurs concurrents est qu’ils fonctionnent avec les appareils de test ID NOW, qui sont de la taille d’un grille-pain. Ce type d’équipement peut être déployé partout où il est nécessaire et peut être utilisé sans formation sophistiquée.

La plateforme ID NOW “détient la plus grande empreinte moléculaire au point de service aux États-Unis et est déjà largement disponible dans les cabinets de médecins, les cliniques de soins d’urgence et les services d’urgence des hôpitaux à travers le pays.”

Les tests sont cruciaux pour aplanir la courbe, comme la Corée du Sud et Singapour l’ont prouvé jusqu’à présent. L’Allemagne a également adopté une politique de tests de masse, qui lui a permis de détecter rapidement les cas de COVID-19 et de réduire le taux de mortalité de la maladie, par rapport à d’autres pays d’Europe centrale. Plus il y a de personnes testées dans un pays, plus la situation est claire. Et une fois que vous connaissez l’étendue réelle d’une épidémie locale de COVID-19, vous pouvez prendre de meilleures mesures pour contenir les épidémies et réduire la propagation de la maladie.

Tous les Américains ne pourront pas profiter de ces tests rapides, du moins pas au départ. Abbott peut fournir quelque 50 000 tests par jour, soit environ 1 500 000 par mois. La FDA a délivré 19 autres autorisations d’utilisation d’urgence pour des tests de diagnostic, explique NBC. L’agence travaille avec plus de 220 développeurs de tests qui devraient soumettre des demandes d’autorisation d’utilisation d’urgence fils.

Source de l’image: IAN LANGSDON / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.