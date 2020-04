La fermeture de l’Apple Store américain restera en vigueur jusqu’au début du mois de mai

Selon une note de service envoyée par Apple aux employés, elle a indiqué que les fermetures de magasins de détail aux États-Unis resteront jusqu’au début du mois de mai. Certains magasins en dehors des États-Unis pourraient ouvrir dès la première quinzaine d’avril (via Bloomberg).

Fermetures d’Apple Store

Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail et les personnes, a déclaré au personnel qu’Apple surveille quotidiennement les conditions de chaque établissement Apple et que la société prendra des décisions de réouverture en fonction des conseils des gouvernements locaux et des experts en santé publique.

Les employés sont également encouragés à partager leurs défis avec les procédures de travail à domicile, car de nombreux parents jonglent avec l’enseignement à domicile pour leurs enfants.

