La filiale Apple lance Claris Connect

Mardi, Claris a lancé son nouvel outil de workflow Claris Connect. Il vise à aider les petites et moyennes entreprises à relever les défis de l’automatisation.

Claris Connect démarre

Le service permet aux entreprises d’automatiser les connexions entre les logiciels d’entreprise populaires tels que Trello, Slack et Box sans avoir à recourir à du code personnalisé. Peu importe que ces services soient dans le cloud, sur place ou même sur un appareil spécifique. Il existe 50 «connecteurs», tels que les logiciels et services susmentionnés comme MailChimp, disponibles au lancement.

Brad Freitag, PDG de Claris, a déclaré:

Le premier chemin vers le cloud est d’être intelligent sur le cloud. Cela signifie donner aux résolveurs de problèmes toute la puissance du cloud – partage, déploiement rapide, évolutivité – sans perdre la connexion au monde réel. Depuis plus de 20 ans, Claris est la solution incontournable pour fournir des applications qui correspondent à l’espace blanc entre les applications existantes. Aujourd’hui, Claris Connect offre le meilleur moyen de connecter des applications cloud critiques au monde réel et physique des appareils, des serveurs et des capteurs.

Les utilisateurs peuvent rapidement ajouter des services à automatiser et utiliser également des modèles intégrés. Il existe également des outils tels que la transformation des données, les approbations et les webhooks pour l’intégration d’API personnalisée. En outre, Claris Connect est construit avec certaines fonctionnalités de sécurité clés incluses, telles que le chiffrement de bout en bout, la gestion des clés HSM, OAuth, MFA et la protection des clés basée sur l’IA. Les plans commencent à 99 $ par mois.