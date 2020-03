La firme d’analyse Sensor Tower a secrètement collecté les données des utilisateurs via un VPN et des applications de blocage des publicités

Selon un nouveau rapport de Buzzfeed News, Sensor Tower, une société d’analyse technologique, recueille des données auprès de millions d’utilisateurs sur iOS et Android via des applications VPN et de blocage des publicités que l’entreprise détient secrètement.

Depuis 2015, Sensor Tower a développé plus de vingt applications pour iOS et Android qui ont été téléchargées plus de 35 millions de fois. Une fois installées, les applications demandent un certificat racine qui donne à l’entreprise accès à toutes les données et au trafic transitant par cet appareil. Armando Orozco, un analyste Android pour Malwarebytes, dit que donner un accès root à une application expose l’utilisateur à beaucoup plus de risques qu’il ne le pense généralement.

“Votre utilisateur typique va passer par là et penser, Oh, je bloque les publicités, et je ne sais pas vraiment à quel point cela pourrait être envahissant.”

Randy Nelson, responsable des informations mobiles de Sensor Tower, a déclaré que la société avait caché le fait qu’elle possédait les applications pour des raisons de concurrence et que la plupart des applications accusées de collecte de données étaient désormais soit «disparues» soit «en train de disparaître». “.

“Lorsque vous considérez la relation entre ces types d’applications et une société d’analyse, cela a beaucoup de sens – surtout compte tenu de notre histoire en tant que startup … La grande majorité de ces applications répertoriées sont désormais disparues (inactives) et quelques-unes le sont en train de disparaître … Nous prenons très au sérieux les directives des App Stores et nous nous efforçons de les respecter, ainsi que toute modification de ces règles qui se produit de temps à autre. “

Selon un porte-parole d’Apple, une douzaine des applications détenues par Sensor Tower ont déjà été supprimées de l’App Store iOS en raison de violations. La société continue d’étudier les applications de Sensor Tower qui restent actives sur l’Appt Store.