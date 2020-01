La folle télévision holographique Looking Glass 8K du CES 2020 sera en vente ce printemps

Looking Glass Factory était une voleuse de spectacles au CES 2020 de Las Vegas cette année avec ses écrans holographiques qui utilisent une version de la technologie du champ lumineux pour un effet 3D sans lunettes. La société a montré un nouvel écran holographique plus grand avec une résolution de 8K – c’est 7680 par 4320 pixels (ou 33 mégapixels) si vous comptez. Maintenant, Looking Glass a commencé à offrir des devis pour la livraison du nouvel écran ce printemps 2020. La société ne répertorie pas les prix directement, mais vous pouvez vous renseigner sur son site si vous cherchez à acheter.

Cela souligne le marché cible de l’affichage holographique 8K: pas vous, pas encore. Looking Glass présente l’écran avec des visualisations médicales 3D, des exemples de vente au détail et d’autres utilisations commerciales. La société ne pousse pas encore l’écran pour les jeux, bien que ce soit une possibilité à l’avenir. L’écran peut gérer des taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz, il peut donc exécuter des jeux jusqu’à 60 images par seconde avec un support développeur approprié.

Sinon, l’écran est proche de 32 pouces en diagonale et pèse 63 livres robustes. Il a un angle de vision allant jusqu’à 50 degrés, et Looking Glass dit qu’il est destiné à une visualisation de groupe avec jusqu’à 12 personnes. Le nouvel écran sera expédié en quantités limitées. Nous supposons que le prix «demander un devis» signifie qu’il en coûtera quelque part dans la gamme d’un membre à un organe vital.

