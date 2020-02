La fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang de Fitbit est désormais disponible dans plus de pays

Fitbit, propriété de Google, active la surveillance de l’oxygène dans le sang (sp02) dans plus de pays, après le lancement américain de la fonctionnalité pour certaines de ses montres intelligentes et trackers de fitness le mois dernier. Maintenant, la société l’a publié pour les utilisateurs du Royaume-Uni, du Canada et peut-être d’autres pays, avec des données de saturation en oxygène dans le sang apparaissant dans l’application Fitbit.

Le blog technique Tizenhelp.com a confirmé l’apparition de la fonctionnalité auprès des propriétaires d’appareils dans les deux pays, notamment Fitbit Versa, Versa Lite, Versa 2, Ionic et Charge 3. Le capteur de surveillance de l’oxygène dans le sang situé à l’arrière des appareils fonctionne en détectant le flux sanguin à travers la couche externe de la peau, qui est utilisé pour détecter l’apnée du sommeil et suivre la qualité et la quantité du sommeil.

Avant sa commercialisation, les premiers prototypes de la première Apple Watch comportaient des capteurs qui mesuraient la conductivité de la peau, permettant à l’appareil de détecter les niveaux de stress et la surveillance de la fréquence cardiaque comme un électrocardiogramme, également connu sous le nom d’ECG. Apple a également expérimenté des moyens de suivre le sommeil, la surveillance de la glycémie, la pression artérielle et la quantité d’oxygène dans le sang d’un utilisateur. Cependant, un mélange de problèmes de cohérence et de surveillance potentielle a amené Apple à déplacer l’attention de l’appareil d’un produit plus général à tout faire.

Bien sûr, Apple a inversé cette tendance en succédant aux modèles leApple Watch‌, en choisissant une fois de plus de se concentrer sur la santé et la forme physique tout en limitant les fonctions qui reproduisent inutilement les fonctionnalités de l’iPhone. Nous avons déjà vu l’ECG faire partie de la «Apple Watch», et des rumeurs persistent selon lesquelles le suivi du sommeil sera inclus dans le prochain modèle. Nous ne serions pas surpris que sp02 apparaisse bientôt sur la liste des fonctionnalités d’Apple Watch.

Apple détient en fait des brevets pour la surveillance de l’oxygène dans le sang. En fait, lorsque la “ Apple Watch ” originale a été publiée en 2015, iFixit a découvert que les capteurs cardiaques d’Apple ont la capacité de surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, mais Apple n’a jamais activé la fonction.

La «Apple Watch» peut déjà détecter avec précision l’hypertension et l’apnée du sommeil. Selon une étude de 2017, les conditions peuvent être reconnues en analysant les données de fréquence cardiaque collectées par une «Apple Watch» via un logiciel spécial. Peut-être reste-t-il à Apple d’aller de l’avant et de le publier dans un futur modèle.

