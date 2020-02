La fonctionnalité cachée d’Android 11 ajoute un geste de double tapotement à l’arrière des téléphones Pixel

Avant que la technologie de déverrouillage du visage ne devienne la mesure de sécurité de choix pour les OEM, les téléphones Pixel disposaient d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière qui prenait également en charge les gestes de balayage. Lorsque le Pixel 4 a choisi de supprimer ce capteur, la prise en charge des gestes à l’arrière l’a accompagné. Heureusement, l’équipe Android a une nouvelle façon de rendre l’arrière de votre téléphone encore plus agréable avec un geste de double-pression dans Android 11 Developer Preview 1.

Nom de code “Columbus” – un clin d’œil à tous les fans de Zombieland dans le public – le geste de double tap permet aux utilisateurs d’effectuer un certain nombre d’actions simplement en appuyant deux fois sur le panneau arrière de leur téléphone. Dans ce clip rapide, vous pouvez voir que Google Assistant est activé à l’aide de cette fonctionnalité.

Selon les développeurs XDA, le double-toucher peut être activé pour:

Ignorer la minuterie

Lancer la caméra

Lancer Google Assistant

Lecture / pause des médias

Réduire la barre d’état

Couper les appels téléphoniques entrants

Répéter les alarmes

Désépingler les notifications

Effectuer une «action sélectionnée par l’utilisateur»

Ce dernier est particulièrement pratique, car il permettrait vraisemblablement aux propriétaires de pixels de personnaliser ce qui se passe lorsque le geste est invoqué, débloquant ainsi une myriade de fonctionnalités.

Columbus utilise une combinaison de l’accéléromètre et du gyroscope du téléphone pour déchiffrer les entrées utilisateur, de sorte que la plupart des skins et des étuis de téléphone ne devraient pas nuire aux performances. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas un paramètre accessible aux utilisateurs et a dû être activée manuellement dans le premier aperçu de développeur d’Android 11. Bien que les développeurs XDA aient pu faire fonctionner Columbus sur un Pixel 2 XL, il n’y a pas de mot sur lequel les pixels ( ou d’autres combinés Android) prendront officiellement en charge le double-clic lorsque Android 11 stable sera lancé plus tard cette année.