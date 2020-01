La fonctionnalité de listes épinglées de Twitter fait son chemin vers Android

En 2019, a annoncé l’épinglage de liste, une fonctionnalité qui vous permet de créer efficacement des chronologies personnalisées en épinglant des listes sur la page d’accueil de l’application. Les listes, si vous vous en souvenez, sont une autre fonctionnalité de Twitter qui permet aux utilisateurs de créer une chronologie thématique autour des utilisateurs qu’ils ne suivent même pas nécessairement.

Avec l’épinglage de liste, vous pouvez désormais naviguer sans effort entre votre chronologie principale et vos listes organisées – si vous avez un iPhone. Twitter l’a déployé sur iOS au cours de l’été, mais l’application Android n’a pas encore été mise à jour, du moins jusqu’à présent.

Des délais personnalisables et faciles d’accès? Nous réfléchissons à des moyens de le faire! Une idée que nous avons eue est que vous puissiez balayer vos listes depuis votre domicile. Si vous êtes dans le test, dites-nous ce que vous en pensez! pic.twitter.com/g5WMaNZ57N

– Twitter (@Twitter) 25 juin 2019

De nouvelles preuves suggèrent que la société de médias sociaux se prépare également à diffuser la liste aux utilisateurs d’Android. Un examen de l’application Twitter par 9to5Google a révélé que la fonctionnalité d’épinglage de liste était à peu près complète et prête à être déployée. On ne sait pas quand Twitter va le publier, mais cela devrait être bientôt.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

L’épinglage de liste n’est pas la seule chose sur laquelle Twitter travaille. Le rapport a également découvert des preuves de tweets programmés, bien qu’en préparation pour l’application Web et non pour l’application mobile. La programmation des tweets fait exactement ce que son nom suggère – elle permet aux utilisateurs de déposer leurs tweets à envoyer plus tard et est en fait le pain et le beurre de nombreux gestionnaires de médias.

Alors que les utilisateurs devaient généralement utiliser des services tiers pour créer des tweets programmés, Twitter rendant cette fonctionnalité native signifie qu’elle est plus sécurisée et accessible aux utilisateurs finaux.

Comme pour l’épinglage de liste, il n’est pas clair quand cela se déroulera, sauf “bientôt”.

Twitter: tout ce que vous devez savoir

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.