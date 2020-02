La fonctionnalité de mars de Google a été indexée pour apporter une planification en mode sombre, un accès rapide à Google Pay et une détection des accidents de voiture

L’année dernière, Google a pris une décision. Il ne respecterait plus un calendrier annuel de mises à jour des fonctionnalités Pixel, ni des fonctionnalités d’alimentation goutte à goutte à des moments aléatoires de l’année. Au lieu de cela, il s’agirait de regrouper des fonctionnalités dans des «suppressions de fonctionnalités» et de supprimer un tas de fonctionnalités à la fois. Le point? Ainsi, les utilisateurs pourraient savoir de quoi s’exciter et, plus important encore, quand.

Maintenant, sa deuxième baisse de fonctionnalité est sur le point de sortir, et nous obtenons des informations sur ce qui pourrait y être.

Les gens de 9to5Google ont réussi à extraire certaines données d’une mise à jour de l’application Pixel Tips, révélant ce qui va arriver dans la prochaine fonctionnalité.

Conformément au démontage de l’APK de 9to5Google, la suppression des fonctionnalités de mars comprendra les fonctionnalités suivantes:

Planification du mode sombre – Une fonctionnalité considérée comme exclusive à Android 11. Google l’ajoutera probablement à Pixels lors de la suppression des fonctionnalités de la semaine prochaine.

Cartes et laissez-passer – Vous pourrez accéder à vos cartes et laissez-passer Google Pay en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pour un accès rapide.

Lecture / pause du mouvement Motion Sense – Vous pourrez désormais mettre en pause et lire de la musique sur le Pixel 4 avec un robinet d’air. Félicitations, vous êtes Tony Stark.

Détection d’accident de voiture – Le Pixel appellera désormais les services d’urgence s’il détecte que vous avez été victime d’un accident de voiture. Une autre fonctionnalité assez utile.

Google devrait déployer la fonctionnalité de mars avec la mise à jour de sécurité de mars la semaine prochaine. Si ces fonctionnalités existent – et elles le sont probablement – il ne faudra pas longtemps aux utilisateurs de Pixel pour jouer avec.