La fonctionnalité de partage de code QR de Chrome est disponible aux Canaries (avec un peu d’aide de Dino)

À la fin de l’année dernière, une nouvelle fonctionnalité basée sur QR pour le partage d’URL a été repérée en cours de développement pour Google Chrome. Auparavant, le bouton qu’il avait ajouté à l’omnibar ne faisait précisément rien, mais à ce jour, la version Canary Channel de Chrome crache en fait les graphiques du code QR – un dino Chrome adorable et tout.

Ci-dessus et ci-dessous: Les deux façons de déclencher la génération de code QR, après avoir activé le drapeau dans Chrome Canary (chrome: // flags / # sharing-qr-code-generator).

Nous avons testé la fonctionnalité sur la dernière version de Chrome Canary pour Windows, et après avoir activé l’indicateur associé, elle fonctionne comme prévu, et comme ce n’était pas le cas la dernière fois que nous l’avons vue. Désormais, lorsque vous cliquez sur le bouton de génération de code QR dans l’omnibar, ou cliquez avec le bouton droit sur une page et sélectionnez “Générer le code QR pour cette page”, Chrome crache avec succès un code QR fonctionnel.

Code QR pour Android Police, fonctionne très bien dans Google Lens.

Vous pouvez également modifier l’URL sans avoir à naviguer vers une nouvelle page – il suffit de taper dans la case ci-dessous les images pour générer de nouveaux codes à mesure que vous tapez. Cependant, la longueur des URL est actuellement limitée à 84 caractères.

Trop de caractères dans l’URL et pas de QR pour vous.

Comme vous pouvez l’espérer et vous y attendre, ces codes QR remplis de dinosaures générés par l’outil de partage de pages de Chrome fonctionnent déjà comme ils le devraient, vous pouvez donc les numériser dans Google Lens ou votre application de lecture QR préférée. La seule chose qui ne fonctionne pas correctement est le bouton “télécharger”. Il semble qu’il devrait être en mesure d’exporter une image du code QR, mais pour l’instant, tout ce qu’il crache est une toute petite image en noir uni.

La fonctionnalité est disponible pour nous dans la version canarienne actuelle de Chrome pour Windows (84.0.4116.2), mais elle n’était pas présente pour nous sur Android. Cette fonctionnalité de partage de page de code QR est clairement un travail en cours, donc nous pouvons encore voir quelques changements supplémentaires arriver avant qu’il ne atteigne Stable.