À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’iPhone à travers la Chine peuvent configurer leurs cartes T-Union pour Express Transit, le système de paiement en transit sans contact d’Apple. Le nouveau support est le résultat d’un partenariat entre Apple et China T-Union, une carte de transport sans contact actuellement utilisée dans 275 villes chinoises.

Express Transit est une fonctionnalité Apple Pay qui permet aux utilisateurs de payer des tarifs en glissant leur ‌iPhone‌ ou Apple Watch au tourniquet sans avoir à déverrouiller leur appareil au préalable avec Face ID, Touch ID ou un code d’accès.



Comment configurer Express Transit avec Apple Pay sur iPhone et Apple Watch



Express Transit était déjà utilisé à Pékin et Shanghai grâce à l’intégration avec les cartes de transport en commun locales, mais le nouveau partenariat entre Apple et China T-Union étend essentiellement Express Transit à l’échelle nationale.

Apple a une page Web qu’il met à jour avec les pays et régions qui prennent en charge la fonctionnalité. D’autres endroits incluent actuellement Londres avec Transport for London (TfL), New York avec les terminaux de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) et le Japon avec toutes les formes de transit qui acceptent Suica.

Cet article, “La fonctionnalité de transport express d’Apple Pay est désormais prise en charge dans 275 villes chinoises”, a été publié pour la première fois sur MacRumors.com.

