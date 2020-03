La fonctionnalité de tueur que je souhaite que Netflix ajoute qui pourrait changer la donne – .

Netflix est une option de divertissement absolument indispensable pour moi de nos jours – et, je suppose, pour beaucoup d’entre vous à la lumière de la propagation du coronavirus qui oblige un nombre croissant de personnes à se mettre en quarantaine et à pratiquer la distanciation sociale. L’ennui de rester à la maison va vite devenir vieux, et regarder votre série Netflix préférée est une façon de passer le temps.

J’ai une suggestion d’une nouvelle fonctionnalité de tueur que j’aimerais que le streamer ajoute: Des descriptions plus proactives sur le statut de toutes les émissions que vous aimez et que vous attendez en ce moment. Celui-ci est en production, celui-ci est retardé, peu importe – quelque chose de concret donc je n’ai pas eu à parcourir activement le Web constamment pour comprendre ce qui se passe avec mes émissions.

Avec toute l’auto-mise en quarantaine en cours en réponse à la propagation inexorable du coronavirus, sans parler des personnes changeant leurs habitudes quotidiennes et s’éloignant de la foule et des espaces publics, cela ne prend pas une diseuse de bonne aventure pour prédire qu’il y aura beaucoup plus de streaming et de Netflix-and-chilling dans les jours et les semaines à venir alors que beaucoup d’entre nous se transformeront en corps à corps temporaires.

Si vous suivez l’un des différents comptes de médias sociaux de Netflix, vous avez peut-être vu le streamer essayer doucement de pousser tout le monde à faire exactement cela en offrant des rappels pas si subtils de la vaste bibliothèque de contenu disponible à la frénésie via le service. Personnellement, j’ai également remarqué une légère augmentation dans les e-mails de rappel que Netflix envoie, me rappelant que j’ai été à la traîne en me rattrapant sur les différentes séries de ma bibliothèque. “N’oubliez pas de terminer The Good Place”, lit l’objet d’un e-mail que j’ai reçu de Netflix juste aujourd’hui, en fait. Je sais que certains d’entre vous sont ennuyés par ce genre de chose, mais cela ne me dérange pas trop. Cependant, une demande que j’ai du streamer concerne l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité dans le même sens qui, je pense, pourrait changer la donne, m’accrocherait encore plus au service et serait particulièrement utile en ce moment lorsque vous avez une tonne de téléspectateurs qui vont s’installer pour sans aucun doute plusieurs séances de boulimie au cours des prochains jours.

C’est en quelque sorte une extension de ces petits coups de pouce du streamer, vous rappelant ce qu’il est actuellement dans son inventaire de contenu:

voici quelques émissions que vous ne saviez peut-être pas sur Netflix:

Skins

Être Mary Jane

L’aile ouest

Éhonté

Il était une fois

Commodité de Kim

Le 4400

Fichiers médico-légaux

Dexter

Ce spectacle des années 70

Gotham

Feuille verte

Charmé

Mauvaises herbes

Sherlock

NCIS

Fille perdue

Le célibataire

Le 100

Scandale

– Netflix US (@netflix) 12 mars 2020

un tas de films que vous ne saviez peut-être pas sont sur Netflix en ce moment mais qui le sont totalement:

-GOODFELLAS

-PLUIE MAUVE

-LE BAGUE BLING

-LA JOURNÉE DE FERMER BUELLER

-OEIL DORÉ

-LE BORD DE DIX-SEPT

-CROCHET

-GUESS QUI VIENT AU DÎNER

-DÉBUT

-HARLEM NUITS

-RICHIE RICH

-JOUR DE LA MARMOTTE

– Netflix Film (@NetflixFilm) 12 mars 2020

C’est génial et très utile pour beaucoup de gens. Dans le même temps, une autre grande chose à propos de Netflix est la façon dont il m’a fait découvrir tant de séries avec lesquelles je n’aurais tout simplement pas pu entrer en contact autrement. Certains de mes préférés en ce moment sont des drames criminels étrangers, comme Suburra et Gomorrah – deux séries italiennes tout à fait fantastiques qui m’ont accroché comme quelques séries que j’ai consultées récemment.

La description de Gomorrhe par Netflix se lit comme suit: “L’activité de la mafia à Naples est au centre de cette série, qui se concentre sur les luttes internes qui suivent après l’emprisonnement du chef de famille.” Voici une bande-annonce de la série, qu’au moins une critique a décrite comme la réponse de l’Italie à Breaking Bad:

Voici le truc, cependant. Aux États-Unis, deux saisons sont actuellement disponibles sur Netflix, et j’attends… et j’attends… et j’attends… pour la saison 3.

C’est arrivé au point où j’ai dû devenir quelque chose comme un mini-détective et traquer les détails de toutes mes émissions préférées sur Netflix de manière proactive et garder une trace de quand ils reviennent ou non. Des recherches rapides sur le Web ont révélé que des problèmes avec le distributeur du film (Weinstein Co.) semblent être la raison du retard de la saison 3 de Gomorrah. Joie.

Netflix, pour être juste, le fait déjà, au moins dans une certaine mesure. Prenez la nouvelle saison de Terrace House, la téléréalité japonaise qui a pris d’assaut les États-Unis (c’est énorme ici, croyez-moi). Netflix laisse de plus en plus de rappels utiles sur vos émissions pour vous faire savoir quand ils seront de retour – même si cette date est très proche.

Voici, par exemple, le rappel que vous voyez en blanc sur la page de titre de Terrace House actuellement:

Source de l’image: Netflix

C’est ce que je veux voir, juste plus. Je serais même d’accord avec des détails nus, c’est le genre de chose que vous voyez lorsque vous recherchez des films sur IMDb qui pourraient simplement signaler un titre comme “en post-production”, ou quelque chose dans ce sens.

Heck, si quelqu’un chez Netflix lit ceci, je serai même satisfait de simplement connaître l’état des nouvelles saisons de Suburra et Gomorrah. Mon email est en haut de cet article.

Source de l’image: Olly Curtis / Future / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.