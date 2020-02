La fonctionnalité HomeKit Secure Router à venir pourrait être un problème majeur dans @ $$

La prochaine fonctionnalité HomeKit Secure Router d’Apple, qui pourrait arriver assez rapidement, pourrait s’avérer assez compliquée pour les fans de HomeKit qui ont accumulé des tonnes d’accessoires au cours des dernières années. Découvert aujourd’hui, un document d’assistance Apple détaillant le processus de configuration de la fonctionnalité, qui a été publié le 11 février, indique que les accessoires HomeKit basés sur le Wi-Fi devront être supprimés, réinitialisés, puis rajoutés à HomeKit pour «une solution plus sécurisée lien”.

Après la configuration, ajoutez vos accessoires HomeKit à l’application Home. Si vous avez déjà des accessoires Wi-Fi HomeKit ajoutés à l’application Home, supprimez-les et réinitialisez-les, puis ajoutez-les à nouveau à l’application Home pour une connexion plus sécurisée.

La fonctionnalité HomeKit Secure Router, qui a fait ses débuts en juin lors de la WWDC 2019, offre aux propriétaires de routeurs pris en charge un moyen de restreindre la façon dont les accessoires accèdent à Internet et à d’autres appareils sur un réseau. La fonctionnalité devrait être une victoire majeure pour ceux qui cherchent à garder leurs accessoires locaux et privés, mais le document de support peut empêcher certains de l’utiliser en raison des tracas potentiels qu’elle peut causer.

Les paramètres spécifiques qui seront disponibles dans l’application Accueil une fois l’assistance prise en charge sont les suivants:

Pas de réstriction: Le routeur permet à l’accessoire de se connecter à n’importe quel service Internet ou appareil local.

Automatique: Le routeur permet à l’accessoire de se connecter à une liste automatiquement mise à jour des services Internet et des appareils locaux approuvés par le fabricant.

Restreindre à la maison: Le routeur permet uniquement à l’accessoire de se connecter à votre concentrateur domestique.

La suppression, la réinitialisation et l’ajout d’accessoires consistent en plus que quelques appuis dans l’application Home et en scannant le code HomeKit associé. Les réinitialisations matérielles nécessitent généralement d’appuyer sur une sorte de bouton physique ou une combinaison de cycles d’alimentation pour mettre le processus en marche. Ensuite, une fois que vous serez en mesure d’ajouter à nouveau l’accessoire à l’application Home, nommer, attribuer une pièce et l’ajouter à nouveau aux automatisations et aux scènes prendra sans doute un certain temps, en particulier pour ceux qui ont choisi des accessoires Wi-Fi comme des ampoules électriques sur leur manque d’un hub requis.

Espérons que le document de support en question n’est pas en quelque sorte inexact, sinon vous devrez peut-être prévoir de prendre une journée de congé si vous choisissez de mettre à jour une fois la fonctionnalité déployée.

