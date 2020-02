La fonctionnalité iOS qui fuit sera essentielle pour les futurs iPhones sans ports – .

iOS 13.4 sera selon toute vraisemblance la dernière mise à jour numérotée pour iOS 13 avant le lancement d’iOS 14, mais même à la fin du cycle, les versions bêta nous fournissent toujours des regards surprenants sur l’avenir du logiciel mobile d’Apple. Par exemple, lorsque la première version bêta d’iOS 13.4 a été lancée plus tôt ce mois-ci, une nouvelle API appelée CarKey a été découverte qui permettra apparemment aux utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch de déverrouiller leurs voitures avec leurs appareils Apple. Et maintenant, alors que la troisième version bêta se déploie, une fonctionnalité inattendue encore plus excitante a été découverte.

Selon ., il y a des preuves dans la dernière version bêta qu’Apple travaille sur une fonction de récupération en ligne pour iOS. Dans l’état actuel des choses, des problèmes catastrophiques d’iPhone ou d’iPad obligent souvent les utilisateurs à connecter leurs appareils à un Mac ou un PC afin de restaurer le firmware. Cela était plus logique lorsque la connexion de téléphones et de tablettes à nos ordinateurs était quelque chose que nous faisions régulièrement, ce qui n’est clairement plus le cas en 2020.

Comme le note ., les utilisateurs d’Apple Watch et de HomePod ont encore plus de mal, car il n’y a aucun moyen de connecter l’un ou l’autre à un autre appareil en externe. S’ils échouent, vous planifiez un rendez-vous Genius Bar.

C’est là que la nouvelle fonctionnalité de «récupération du système d’exploitation» de la dernière version bêta d’iOS peut entrer en jeu. . le décrit comme «une nouvelle façon de restaurer un iPhone, iPad et autres appareils Apple sans avoir besoin de les connecter à un ordinateur». Malheureusement, la fonctionnalité n’est pas accessible actuellement, car elle est encore en développement, mais il semble probable qu’elle fonctionnera de la même manière que la fonctionnalité de récupération Internet de macOS, qui existe depuis des années.

Non seulement cette fonctionnalité serait une vue bienvenue pour pratiquement tous les utilisateurs d’appareils Apple, mais elle pourrait également être notre premier véritable indice d’un futur iPhone qui ne dispose pas de ports. Après tout, si la seule raison pour laquelle vous branchez votre téléphone sur quelque chose est de le charger ou de restaurer le système d’exploitation, de quoi aurez-vous besoin d’un port Lightning ou USB-C pour que la charge sans fil rattrape la charge filaire et une option de récupération en ligne existe?

Maintenant, vous vous demandez peut-être combien de temps il faudra pour récupérer un système d’exploitation entier par voie hertzienne, même si vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Eh bien, une autre fuite récente suggère que le nouvel iPhone 12 d’Apple prendra en charge la norme Wi-Fi 802.11ay qui devrait être déployée plus tard cette année. Si tel est le cas, les vitesses de transfert ultra-rapides rendraient le processus de récupération plus rapide que jamais.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.