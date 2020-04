La France déclare qu’iOS empêche les applications de suivi des contacts de s’exécuter en arrière-plan

La France souhaite qu’Apple rétablisse une fonctionnalité de confidentialité iOS qui limite les applications utilisant constamment Bluetooth en arrière-plan, affirmant qu’elle interfère avec les applications de suivi des contacts (via Bloomberg).

Blocage de l’arrière-plan Bluetooth

La France vise à publier son application de recherche de contacts d’ici le 11 mai. L’espoir est que cette technologie puisse aider les gouvernements à rouvrir la société car elle avertit les gens s’ils ont été en contact avec une personne infectée. Le partenariat entre Apple et Google sur le suivi des contacts basé sur Bluetooth entraînera également une mise à jour logicielle en mai.

Cependant, une préoccupation majeure est que la France et l’UE souhaitent que les données de ces applications soient envoyées à un serveur central, ce qui, selon les chercheurs, contribuera aux efforts de surveillance du gouvernement. Lundi, plus de 300 scientifiques et chercheurs ont signé une lettre ouverte exprimant ces préoccupations.

Nous sommes préoccupés par le fait que certaines «solutions» à la crise pourraient, via le glissement de mission, aboutir à des systèmes qui permettraient une surveillance sans précédent de la société dans son ensemble.

Lectures complémentaires

[Disagreement Over How to Proceed with European Coronavirus Contact Apps]

[Apple Partners With Google on Contact Tracing Technology to Track Coronavirus Spread]