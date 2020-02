La France inflige 27 millions de dollars à Apple pour ralentir les iPhones plus anciens

La DGCCRF, le chien de garde des consommateurs français pour la concurrence et la fraude, a condamné Apple à une amende de 25 millions d’euros (27,3 millions de dollars américains) pour avoir intentionnellement ralenti les performances des anciens iPhones (via France24).

Obsolescence planifiée

En 2017, Apple a admis qu’iOS ralentissait intentionnellement les performances de l’iPhone sous certaines conditions pour préserver les batteries vieillissantes. Les critiques ont accusé la société d ‘«obsolescence planifiée» et ont déclaré qu’Apple le faisait pour amener les gens à passer à un iPhone plus récent.

En 2018, les procureurs français ont ouvert une enquête à la demande de l’association Halt Planned Obsolescence (HOP). Apple a accepté de payer l’amende sans la combattre en justice:

Notre objectif a toujours été de créer des produits sécurisés appréciés par nos clients, et de faire des iPhones qui durent aussi longtemps que possible est une partie importante de cela.

