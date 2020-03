La France inflige une amende à Apple pour comportement anticoncurrentiel

L’autorité française de la concurrence inflige une amende à Apple, affirmant que la société a adopté un comportement anticoncurrentiel dans son réseau de distribution et de vente (via .).

Deux sources ont déclaré à . que l’amende devait être rendue lundi. Nous ne savons pas combien sera l’amende, mais en comparaison, Apple a payé une amende de 28 millions de dollars américains à la France plus tôt cette année en raison de sa pratique de ralentir les anciennes batteries d’iPhone et de ne pas en parler aux clients.

Isabelle de Silva, chef de l’autorité de la concurrence, s’est concentrée sur les entreprises technologiques aux États-Unis comme Google, lui infligeant une amende de 167 millions de dollars pour des règles publicitaires opaques.

