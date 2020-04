La France veut qu’Apple lève les restrictions Bluetooth de l’iPhone pour le déploiement de l’application de suivi des virus

La France a demandé à Apple de supprimer une limitation Bluetooth qui, selon elle, retarde le lancement d’une application conçue par le gouvernement pour la recherche des contacts pour lutter contre le coronavirus, rapporte Bloomberg.



iOS a une restriction qui empêche des applications comme celle sur laquelle la France travaille d’utiliser Bluetooth en arrière-plan si les données collectées vont être retirées de l’appareil, ce qui est une règle conçue pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Avec cette limitation, une application de suivi des contacts ne peut accéder à Bluetooth que lorsqu’un iPhone est déverrouillé et que l’application est ouverte.

Le ministre français du numérique, Cedric O, a déclaré à Bloomberg que la France avait l’intention de lancer une application de recherche des contacts d’ici le 11 mai et que la restriction d’Apple faisait obstacle.

“Nous demandons à Apple de lever l’obstacle technique pour nous permettre de développer une solution de santé européenne souveraine qui sera liée à notre système de santé”, a déclaré O dans un entretien avec Bloomberg. Les ministres ont discuté de leurs préoccupations avec Apple, mais ne progressent pas, a-t-il déclaré.

Un porte-parole d’Apple contacté par Bloomberg a refusé de commenter, mais a souligné la déclaration précédente d’Apple sur son partenariat avec Google pour une fonction de traçage de contrat multi-plateforme.

Apple et Google ont annoncé le 10 avril un partenariat qui verra les deux sociétés développer une solution de suivi des smartphones basée sur Bluetooth pour permettre aux gouvernements et aux agences de santé de réduire la propagation du coronavirus tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs.

La solution tirera parti d’une API décentralisée qui conservera les données des utilisateurs sur leurs smartphones plutôt que de permettre aux gouvernements de créer une base de données de contacts centralisée. La France et l’Union européenne font pression pour que les données soient envoyées à un serveur central géré par les services de santé publics.

Le gouvernement britannique a rencontré un problème similaire avec Apple dans le développement de sa propre application pour le suivi des contacts, car il voulait également utiliser Bluetooth en arrière-plan à des fins de suivi.

Apple et Google publieront en mai des API qui permettront l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS à l’aide des applications des autorités de santé publique, tandis que plus tard dans l’année, une plate-forme de traçage des contacts plus large basée sur Bluetooth sera disponible au niveau du système d’exploitation.

