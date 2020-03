La frontière entre la panique et la préparation: garder les techniciens à la maison est le bon choix

Le coronavirus a officiellement été déclaré pandémie et chaque fois que vous regardez les nouvelles sur les événements actuels, vous voyez un autre ensemble de chiffres, chacun plus élevé que le dernier, indiquant combien de personnes sont infectées ou testées positives. Au milieu des avertissements de véritables responsables de la santé et de l’échec des politiciens, vous constaterez également que de plus en plus d’entreprises ont fermé leurs bureaux et que leurs employés travaillent à domicile.

Tous les grands noms l’ont déjà fait: Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple et Twitter du haut de ma tête. Et cela a été l’appel intelligent du point de vue de la responsabilité de l’entreprise ainsi que d’un moyen de veiller au bien-être des employés.

Le cornavirus se transmet d’une personne à l’autre, donc une exposition limitée est le meilleur médicament préventif.

Éviter tout environnement où un grand groupe de personnes est proche les unes des autres est intelligent en ce moment, mais pour les entreprises technologiques, c’est encore plus intelligent – de nombreux employés volent partout dans le monde pour visiter d’autres bureaux et cela signifie que les gens contractent le virus est beaucoup plus élevé en raison des mathématiques de base. Rapprochez-vous de plus de personnes, les chances que vous entriez en contact avec quelqu’un qui a le virus et ne le sait pas encore augmentent.

Cela semble être une idée facile à saisir, mais je vois aussi beaucoup de gens dire que fermer des bureaux et des écoles, dire aux gens d’éviter les foules ou même s’isoler si vous pensez que vous avez été en contact avec le virus est une panique stupide fabriquée par les médias. Ce n’est pas le cas, et les personnes qui disent cela sont soit mal informées et ont de mauvaises intentions.

Google compte plus de 120 000 employés répartis dans 70 bureaux dans 50 pays. Les chances sont qu’une partie importante d’entre eux volonté éventuellement entrer en contact avec le coronavirus est assez élevé. Et c’est une raison suffisante pour que les employés doivent travailler à domicile. Ajoutez au fait que de nombreux employés de Google voyagent dans le cadre de leur travail et que les chances augmentent.

L’employé qui rentre chez lui avec le virus peut infecter presque n’importe qui dans son bureau, qui peut alors infecter presque n’importe qui d’autre là-bas.

Si quelqu’un devait voler de Mountain View à la Corée du Sud, par exemple, où la population par mile carré est extrêmement élevée, il y a plus de chances d’entrer en contact avec le virus. S’ils rentrent chez eux par avion, ils peuvent infecter les personnes avec qui ils partagent un bureau, les employés de la cafétéria et les personnes assurant la sécurité. Ces personnes pourraient alors propager le virus si elles l’attrapaient, le propageant éventuellement hors du campus de Google aux enfants, aux personnes âgées et aux autres personnes à risque.

Voilà comment fonctionne une pandémie. Les nombres augmentent de façon exponentielle avec une personne infectée créant de nombreuses nouvelles personnes infectées. L’idée qu’une personne ne peut infecter qu’une autre personne ne fonctionne pas, et comme il s’agit d’un virus qui se transmet sans aucun échange de fluides corporels ou un type de contact particulier, les chances de le transmettre à quelqu’un d’autre avant même que vous ne vous connaissiez sont infectés sont plutôt élevés.

Si un poulet a une infection contagieuse, vous euthanasiez tout le troupeau. Cela ne fonctionne pas avec les gens.

Les gens ne sont pas du bétail. Si nous trouvons un individu infecté dans le troupeau, nous ne pouvons pas simplement euthanasier tout le monde pour empêcher la propagation. Et au moment où une personne se rend compte qu’elle est infectée, le nombre d’autres personnes avec lesquelles elle a déjeuné, lui a serré la main ou lui a tapoté le dos ou est monté dans le métro est presque trop important pour être compté. C’est pourquoi la fermeture de l’école de votre enfant ou de votre bureau ou même l’annulation des matchs de la NBA est logique.

Et si vous êtes une grande entreprise technologique qui a des employés qui sautent entre les bureaux sur six continents différents, c’est encore plus logique. Cela ne crée pas de panique ni ne contribue à l’hystérie médiatique – c’est d’être proactif et intelligent.

