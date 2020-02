La FTC lance une enquête sur les acquisitions d’Apple et d’autres géants de la technologie

La Federal Trade Commission (FTC) a annoncé mercredi une enquête sur les acquisitions par les grandes entreprises technologiques. Il se penchera sur Apple, Microsoft, Facebook, Google et sa société mère Alphabet.

La FTC à la recherche de petites acquisitions de grandes technologies

Le président de la FTC, Joe Simons, a expliqué:

Cette initiative permettra à la Commission d’examiner de plus près les acquisitions dans cet important secteur et également d’évaluer si les agences fédérales reçoivent un avis adéquat des transactions susceptibles de nuire à la concurrence. Cela nous aidera à continuer de maintenir les marchés technologiques ouverts et compétitifs, au profit des consommateurs.

La FTC vise à mieux comprendre les transactions effectuées par les grandes entreprises technologiques, en particulier les plus petites qui n’ont actuellement pas besoin d’être signalées. Il veut savoir s’ils procèdent à des acquisitions anticoncurrentielles, comme l’achat de nouvelles entreprises et de concurrents potentiels. La proposition de commencer l’enquête a été approuvée à l’unanimité 5-0 par les membres de la commission.