La FTC réexaminera l’acquisition de Google Waze en 2013 dans le cadre de son balayage antitrust

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission des États-Unis a ordonné à Alphabet, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft de fournir des informations sur toutes les «petites» acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019. Cependant, il apparaît maintenant que la FTC ne se contente pas de surveiller de plus petites acquisitions. Selon Bloomberg, la FTC a décidé de réexaminer l’acquisition par Google du service de navigation participative Waze.

Google avait acquis la société israélienne derrière Waze pour 1,1 milliard de dollars en juin 2013. Même si la FTC avait approuvé la transaction il y a près de sept ans, les experts antitrust estiment que le régulateur réexaminera car il a permis à Google d’éliminer un rival à croissance rapide. et encore renforcé son emprise sur les données utilisateur.

Sally Hubbard, directrice de la stratégie d’application à l’Open Markets Institute, qui a fait pression pour une répression contre les grandes entreprises technologiques, a déclaré:

C’était littéralement Google acquérant son concurrent numéro un dans les cartes. C’était une mauvaise affaire qui aurait dû être bloquée.

Lorsque l’accord a été annoncé en 2013, l’analyste de RBC Capital Markets, Mark Mahaney, avait déclaré que cette décision “élimine Waze comme cible potentielle d’acquisition pour les concurrents qui pourraient utiliser la collection de données de l’application et 50 millions d’utilisateurs pour renforcer leurs propres produits géolocalisés. “

