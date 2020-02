La fuite compare les prochains Galaxy Buds + à 149 $ avec les Galaxy Buds à 129 $, spécifications pour spécifications

Si les Galaxy Buds n’étaient pas assez convaincants en tant que véritables écouteurs sans fil pour vous, vous voudrez peut-être rester et voir ce que Samsung prépare ensuite. Le rythme de la rumeur pour le prochain Galaxy Buds + génère déjà une anticipation impressionnante. Mais si vous voulez savoir exactement comment les Buds s’empileront avec les Buds +, Evan Blass a une fuite pour vous.

Le blogueur des fuites a publié ce qui semble être un tableau de spécifications officiel mais non publié comparant les deux produits.

Au cas où vous ne pourriez pas le dire, le thème est plus grand et meilleur avec le Plus:

Les Buds + sont facturés à un PDSF de 149 $, 20 $ de plus que les Buds

Les Buds + ont environ 47% plus de puissance à 85mAh et durent 83% plus longtemps avec un temps de jeu de 11 heures

Les temps de charge ont diminué: une prise de 3 minutes devrait donner 60 minutes de temps de jeu, trois fois la génération précédente

Alors que Buds et Buds + utilisent Bluetooth 5, le Buds + peut se connecter à plusieurs appareils, pas à un seul

Il y a des pilotes de tweeter et de woofer dans le Buds + et un microphone supplémentaire

Le pavé tactile dispose désormais d’un bouton Spotify dédié

Bien que cela ait toujours été le cas pour les utilisateurs d’Android, les utilisateurs d’iOS peuvent télécharger une application compagnon pour Buds +

Certains de ces détails ont été confirmés par des rumeurs précédentes. Bien qu’il soit quelque peu malheureux de ne pas voir l’annulation active du bruit ici, pour 149 $, le Galaxy Buds + serait un concurrent plus sérieux que les AirPod d’Apple.

Les bourgeons seront probablement soulevés lors de l’événement Unpacked de Samsung le 11 février et devraient être expédiés aux consommateurs dans le mois prochain.