La fuite de Samsung Galaxy Buds Plus le compare aux Galaxy Buds d’origine

Nous avons vu de nombreuses fuites sur le Samsung Galaxy Buds Plus au cours des derniers mois, allant de la conception au prix et plus encore. Maintenant, l’éminent pronostiqueur Evan Blass a publié un aperçu complet des écouteurs.

Blass a publié une feuille apparemment divulguée sur Twitter (compte privé), détaillant les différences entre le Samsung Galaxy Buds Plus et le Galaxy Buds de la génération précédente. Consultez la fiche ci-dessous.

Evan Blass

L’un des morceaux les plus importants ici est que le Galaxy Buds Plus fournira 60 minutes de temps de jeu après seulement trois minutes de charge. Cela se compare favorablement au temps de jeu de 100 minutes de l’original après 15 minutes de charge. En restant avec les détails de la batterie, nous voyons également presque le double de la durée de lecture, avec les nouveaux écouteurs et le boîtier d’une durée de 11 heures et 22 heures respectivement (par rapport aux six et 13 heures d’origine).

Les autres détails Galaxy Buds Plus remarquables glanés dans la fiche technique incluent la possibilité d’activer Spotify via le pavé tactile, un microphone externe supplémentaire, la prise en charge iOS, l’audio dynamique bidirectionnel et les connexions Bluetooth multi-appareils.

Blass répertorie également le prix à 149 $, ce qui correspond à peu près aux fuites précédentes. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à payer une prime de 20 $ par rapport aux Galaxy Buds actuels.