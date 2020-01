La fuite de Samsung Galaxy Z Flip ne suggère aucun appareil photo principal de 108 MP ici

Samsung travaille dur sur un téléphone pliable à clapet, appelé le Galaxy Z Flip. Nous avons déjà entendu parler du chipset et de la batterie du téléphone, mais une nouvelle fuite a donné des détails sur l’écran et la caméra.

Le défenseur des adolescents Ishan Agarwal a déclaré sur Twitter que le Samsung Galaxy Z Flip était équipé d’un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces, d’un appareil photo principal 12MP, d’un appareil photo selfie 10MP et de 256 Go de stockage.

Plus de confirmations sur le Galaxy Z Flip: déplacement AMOLED dynamique de 6,7 pouces, caméra principale 12MP (pas 108MP, évidemment). Caméra frontale 10MP et stockage 256GB comme indiqué précédemment. Une batterie UI 2.1, 3300mAH ou 3500mAH (une certaine confusion à ce sujet). Couleurs noir et violet. https://t.co/U4GA46Qj1r

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 20 janvier 2020

Agarwal note également que le téléphone aura des schémas de couleurs noir ou violet, Samsung One UI 2.1, une batterie de 3 300 mAh ou 3 500 mAh et un chipset Snapdragon 855. La semaine dernière, Max Weinbach, de XDA, a également rapporté ces deux derniers détails.

Nous avons également entendu parler de la caméra selfie 10MP, qui est conforme aux autres produits phares Galaxy en 2019. L’ajout supposé d’une caméra principale 12MP est cependant apparemment nouveau pour nous, et serait également conforme aux autres produits phares Galaxy sortis l’année dernière.

Combien cela coûte-t-il de remplacer l’écran d’un téléphone pliable?

2019 a marqué le début des smartphones pliables, après des années de rumeurs et de spéculations. Entre Huawei, Samsung et Motorola, il existe déjà plusieurs appareils importants sur le marché ou en attente dans les coulisses. La dernière chose …

Ces spécifications divulguées suggèrent que le Galaxy Z Flip est essentiellement un Galaxy S10 de 256 Go dans un facteur de forme pliable, jusqu’au chipset et à l’appareil photo principal. Ne vous attendez pas à un enregistrement 8K si le nouveau pliable est en effet équipé de ces spécifications, alors. Nous pouvons probablement nous attendre à la suite de fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S10, telles que l’enregistrement 4K / 60fps et un mode nuit.

La dernière série de fuites survient quelques semaines après la mise en ligne d’images supposées du Galaxy Z Flip. Les images montrent un téléphone pliable à clapet avec une perforation centrale et deux caméras arrière.

Achèteriez-vous ce prochain téléphone pliable Samsung? Donnez-nous votre avis ci-dessous.

Plus de messages sur les téléphones pliables