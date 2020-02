La fuite du LG V60 montre des quad-caméras, une batterie de 5000 mAh et plus (Mise à jour: nouveau rendu)

Traditionnellement, le cycle de sortie au printemps de LG était basé sur les téléphones de la série G. Cependant, les signes indiquent de plus en plus que LG déplace la série V vers la fente à ressort. Une nouvelle fuite d’Evan “evleaks” Blass montre le V60 ThinQ inopiné comme un rendu translucide. LG semble emballer les caméras et la capacité de la batterie cette fois.

Une image vise apparemment à montrer la configuration à quatre microphones du téléphone. Cela aidera sans aucun doute le V60 à enregistrer des vidéos avec un son précis. C’est quelque chose que LG a souligné dans le passé, c’est donc plus ou moins la même chose ici. La fuite confirme également une configuration à quatre caméras à l’arrière du téléphone. Nous ne pouvons pas dire quelles seront les capacités de chaque appareil photo, mais nous envisageons probablement un large, un ultra-large et un téléobjectif au moins.

Nous pouvons également confirmer à partir de cette fuite que le téléphone aura une batterie lourde de 5000 mAh, une prise casque et aucun capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Vraisemblablement, cela signifie un autre scanner intégré. LG prévoyait probablement de dévoiler le V60 au MWC plus tard ce mois-ci, mais la société a décidé de se retirer à la lumière de l’épidémie de coronavirus. LG organisera un événement plus tard pour annoncer ses nouveaux produits.

Depuis notre rapport initial, un nouveau rendu du prochain LG V60 ThinQ a fait son chemin sur Internet. Avec une seule image, il n’y a vraiment pas grand-chose à voir ici, sauf un grand écran, ce qui est toujours agréable à voir sur un smartphone moderne. Sur la base de l’image, le LG V60 aura une petite encoche en haut pour la caméra frontale au lieu de l’encoche plus grande trouvée sur le V50.

Sur l’affichage se lit “lundi 24 février”, qui est probablement la date à laquelle l’appareil aurait été révélé au MWC. Malheureusement, la récente annulation de l’événement en raison du coronavirus a gâché de nombreux plans OEM. On ignore actuellement comment LG va aller de l’avant avec l’annonce officielle de son nouveau produit phare.