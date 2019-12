La fuite du Samsung Galaxy S10 Lite confirme les spécifications phares, le prix de milieu de gamme

Titres Android

Le Samsung Galaxy S10 Lite, également appelé Galaxy A91, s'est révélé complètement grâce à une nouvelle fuite. Source fiable Roland Quandt de WinFuture, a sorti presque toutes les spécifications du téléphone, y compris ses prix européens.

Selon la fiche technique divulguée, le Galaxy S10 Lite comportera un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un rapport d'aspect de 19,5: 9. L'écran du S10 Lite est donc en réalité plus grand que le Galaxy S10 et S10 Plus. C'est à peu près la taille du Galaxy Note 10 Plus ainsi que du rumeur Galaxy Note 10 Lite.

Plus de caméras que le Galaxy S10e

Précédemment confirmée dans les rendus, la nouvelle fuite note également que le Galaxy S10 Lite aura un trou de poinçon centré. Il abrite la caméra selfie 32MP f / 2.2.

Nous avions également entendu parler des capteurs comprenant la configuration de la triple caméra principale sur le téléphone. La nouvelle fuite de spécification confirme que le Galaxy S10 Lite abritera un capteur principal 48MP f / 2.0, un objectif ultra grand angle 12MP et une macro caméra 5MP f / 2.4.

Ce qui est intéressant cependant, c'est une nouvelle technique de stabilisation d'image appelée tilt-OIS. Selon le rapport, Samsung appelle cela tOIS. La fonctionnalité était auparavant censée atterrir sur le Galaxy A90 5G, mais cela ne s'est jamais produit.

Tilt-OIS inclinerait l'objectif devant le capteur de la caméra de quelques degrés dans différentes directions pour compenser les mouvements de la main. Ceci s'ajoute à la fonctionnalité existante de stabilisation optique d'image.

Il est bon de voir OIS faire un retour dans les téléphones de milieu de gamme de Samsung, même si les spécifications du Galaxy S10 Lite s'étendent au territoire phare.

Disponibilité du Snapdragon plus large

Une autre information intéressante révélée par la nouvelle fuite est la plus grande disponibilité de Snapdragon SoC sur le téléphone. En règle générale, Samsung limite les modèles Snapdragon de ses téléphones à une poignée de marchés, y compris aux États-Unis. Cependant, cette fois, la société ne souhaite pas utiliser de puces Exynos sur le S10 Lite. Le téléphone portera apparemment également le Snapdragon 855 en Europe.

Le chipset sera associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible à 1 To à l'aide d'une carte microSD.

Autres spécifications

Selon la fuite, le Galaxy S10 Lite abritera une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 45 W assistée par USB-C. Pour le logiciel, l'appareil sera livré avec One UI 2.0 basé sur Android 10.

Le téléphone sera disponible dans les coloris noir, blanc et bleu.

Tarifs Samsung Galaxy S10 Lite

WinFuture rapporte que le Galaxy S10 Lite coûtera 679,99 € (~ 754 $) en Europe du Sud. Ce prix est plus élevé que celui des 629 € du Galaxy Note 10 Lite (~ 701 $), également rapporté par la même source. Nous pensons que le S10 Lite coûterait moins cher que le Note 10 Lite, alors ne prenons pas à cœur cette fuite de prix pour l'instant.

Que pensez-vous du Galaxy S10 Lite jusqu'à présent?