La fusée SLS souvent retardée de Boeing est désormais plus chère que jamais – .

Le programme de fusées SLS retardé de la NASA, dirigé par Boeing, continue de décevoir.

Des dépassements budgétaires massifs et des retards importants ont repoussé l’achèvement du SLS à plusieurs reprises.

Les autres entrepreneurs du projet comprennent Northrop Grumman et Aerojet Rocketdyne.

Le système de lancement spatial de la NASA – l’énorme fusée ultra-puissante qui alimentera les futures missions sur la Lune et au-delà – commence à paraître encore plus ridicule qu’il ne l’a déjà fait. Comme le rapporte ., un nouveau rapport du bureau de l’inspecteur général de la NASA révèle que la fusée de haute technologie coûtera plus de 18 milliards de dollars au pays avant que tout ne soit dit et fait.

Cela vient juste après l’annonce que la SLS ne fera pas sa fenêtre de lancement prévue pour 2020, qui a déjà été repoussée plusieurs fois. Au lieu de cela, la NASA vise maintenant 2021 comme l’année où la méga-fusée est enfin prête à être envoyée vers le ciel.

Le programme de fusées, qui est construit par Boeing et est censé jouer un rôle clé pour ramener les humains sur la Lune, est tellement au-dessus du budget qu’il est presque comique. Le rapport montre clairement que les choses sont totalement incontrôlables d’un point de vue financier.

“En décembre 2019, la NASA avait engagé 14,8 milliards de dollars sur le programme SLS et devrait dépenser un total de 17,4 milliards de dollars d’ici la date de lancement d’Artemis 1”, explique le rapport. “Cependant, à partir de janvier 2020, la NASA prévoit que la date de lancement d’Artemis 1 glissera au printemps 2021, plus de deux ans plus tard que sa date de lancement initialement prévue, avec des coûts totaux du programme SLS atteignant 18,3 milliards de dollars à ce moment-là.”

Il n’y a aucune garantie que Boeing soit en mesure de respecter sa nouvelle date de lancement prévue, ce qui entraînerait non seulement des retards supplémentaires, mais des problèmes budgétaires supplémentaires. Le Bureau de l’inspecteur général a clairement indiqué qu’il croyait que les performances médiocres de Boeing étaient au cœur du problème, mais cela n’a pas empêché la NASA et le gouvernement fédéral de déverser d’énormes quantités d’argent aux pieds de l’entreprise.

La NASA a régulièrement récompensé Boeing avec de nouvelles offres pour le programme SLS, et a récemment rédigé un contrat rempli de primes et d’incitations spéciales qui ont récompensé l’entreprise pour son travail. Il est facile de comprendre pourquoi ces accords généreux semblent étranges lorsque Boeing n’a pas réussi à plusieurs reprises à répondre aux exigences de la NASA, mais il y a évidemment des rides politiques à tout cela qui n’ont de sens pour personne.

Dans tous les cas, le Bureau de l’inspecteur général n’est pas satisfait de la façon dont les choses se déroulent et semble être prêt à en parler aux entrepreneurs de la NASA. Que cela changera réellement quelque chose – puisque ce type de rapports n’a pas fait grand-chose pour limiter la dépendance de la NASA envers les mêmes quelques sociétés depuis longtemps maintenant -, c’est une supposition.

