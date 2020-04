La gamme de téléviseurs LED et OLED 2020 de Sony se déploie avec la prise en charge de HomeKit et AirPlay 2

Sony a annoncé aujourd’hui le prix et la disponibilité de ses nouveaux téléviseurs LED et OLED 2020, annoncés au CES en janvier pour prendre en charge AirPlay 2. Certains téléviseurs Sony recevront également l’application Apple TV à un moment donné en 2020, mais Sony n’a pas encore confirmé une date pour ce lancement.



Il y a plusieurs nouveaux téléviseurs disponibles à la commande auprès de Sony, qui prennent tous en charge la plate-forme HomeKit d’Apple et ‌AirPlay‌ 2. Avec ces intégrations, la diffusion en continu de contenu de votre iPhone ou iPad vers un téléviseur Sony sera possible, et certaines intégrations avec Siri seront prises en charge grâce à omeHomeKit‌.

Bien que la plupart des nouveaux téléviseurs Sony soient en précommande, certains sont disponibles dès maintenant. Cela comprend le téléviseur LED HDR X950H 4K 86 pouces pour 4498,00 $ chez Amazon et Best Buy. Cet ensemble comprend les modes HDR, Dolby Vision et IMAX Enhanced, et il existe également un modèle de 49 pouces au prix de 998,00 $ chez Amazon et Best Buy.

De plus, il y a le téléviseur LED HDR X800H 4K, qui prend en charge le contenu 4K, Dolby Vision et MotionFlow XR pour moins de flou dans les scènes rapides. En termes de fonctionnalités Smart TV, les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur avec leur voix en se connectant à omeHomeKit‌ et ‌Siri‌, ainsi qu’à Alexa et à Google Assistant. Il existe de nombreux modèles de ce téléviseur qui peuvent être achetés aujourd’hui.

Les autres précommandes de téléviseurs Sony comprennent les téléviseurs A8H Bravia OLED 4K HDR et les téléviseurs LED X900H 4K HDR. Ces deux modèles ont des modèles qui peuvent être précommandés maintenant chez certains détaillants, et les acheteurs peuvent s’attendre à une date de lancement cet été. Pour plus d’informations sur tous les nouveaux téléviseurs Sony, assurez-vous de consulter le message d’annonce de la société.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

.