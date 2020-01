La gamme iPhone 12 devrait comporter jusqu’à 6 Go de RAM

Apple prévoit de lancer un modèle d’iPhone de 5,4 pouces, un 6,7 pouces et deux 6,1 pouces en 2020, selon les analystes d’UBS Timothy Arcuri et Munjal Shah. Bien que les analystes s’attendent à ce que les quatre iPhones soient équipés d’écrans OLED, ils pensent que d’autres fonctionnalités telles que les spécifications de la caméra et la RAM varieront selon le modèle.

Dans une note de recherche partagée avec MacRumors, les analystes ont donné un aperçu des quatre iPhones qu’ils attendent en 2020:

IPhone de 6,7 pouces: caméra arrière à triple objectif avec détection 3D et 6 Go de RAMIPhone 6,1 pouces: caméra arrière à triple objectif avec détection 3D et 6 Go de RAMIPhone 6,1 pouces: caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAMIPhone 5,4 pouces: Caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAM Les spécifications de la caméra correspondent à celles partagées par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo le mois dernier, tandis que 6 Go de RAM dans les deux modèles les plus haut de gamme s’alignent sur une prédiction partagée par les analystes de Barclays en novembre.

La 5G devrait être une caractéristique clé des iPhones haut de gamme en 2020. UBS a mené une enquête auprès de plus de 9 000 consommateurs aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Chine et au Royaume-Uni et a constaté que 22% des personnes interrogées considèrent le support 5G comme quelque chose qui vaut la peine de mettre à niveau les smartphones.

