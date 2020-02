La gamme Philips Hue CES 2020 Outdoor est désormais disponible en Europe

Philips Hue a fait sensation lors du CES de cette année qui s’est tenu le mois dernier à Las Vegas, avec l’introduction de 11 nouveaux luminaires d’extérieur, dont les premiers sont disponibles dès maintenant. Au total, six luminaires intelligents sont désormais disponibles sur les marchés européens, y compris une mise à jour de son projecteur Lily populaire, ainsi que des conceptions entièrement nouvelles conçues pour être montées sur un mur.

Avec nos derniers ajouts à la collection d’extérieur Philips Hue, nous offrons aux consommateurs des possibilités infinies de créer des effets de lumière uniques et personnalisés qui améliorent l’attrait du trottoir de leur maison et créent l’ambiance extérieure idéale pour chaque occasion.

Comme avec la plupart des accessoires Hue, la gamme de lumières mise à jour peut afficher jusqu’à 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de blanc. Chaque appareil peut être contrôlé via l’application Philips Hue, ainsi qu’avec les différents assistants vocaux, tels que Alexa d’Amazon, Google Assistant et HomeKit d’Apple.

Quatre des derniers ajouts de Philips Hue seront exclusifs en Europe, avec seulement deux en route vers l’Amérique du Nord à la mi-mars. Les lampes Hue suivantes sont disponibles à l’achat sur Amazon UK à partir d’aujourd’hui:

Préparez-vous à diffuser l’UFC 247 avec un abonnement ESPN +

Philips Hue Resonate

Même si la lumière Resonate est de forme rectangulaire, ces lumières extérieures créent en fait des triangles de lumière. De plus, la lumière émise par le haut et le bas crée un look distinct. Les teintes Hue Resonate, exclusives en Europe, sont disponibles en finition noire et en acier inoxydable.

130 £ chez Amazon UK

Philips Hue Appear

Tout comme le Resonate, le Hue Appear projette des faisceaux de lumière triangulaire des deux côtés du luminaire extérieur. L’Appear prend cependant un cadre cylindrique plus fin et ne sera disponible qu’en noir. Cette lumière se rendra également en Amérique du Nord à partir de la mi-mars.

130 £ chez Amazon UK

Philips Hue Attract

Une autre exclusivité européenne est le Hue Attract qui présente un design classique de downlight. Cette lumière extérieure a un abat-jour en verre ouvert qui fournit un “arc de lumière” contre le mur sur lequel elle est montée.

182 £ chez Amazon UK

Philips Hue Lily XL

Une version mise à jour du spot d’extérieur populaire, le Lily XL a également été annoncée. Cette version plus grande comprend un projecteur plus puissant, créant un effet dramatique partout où il est destiné. Une sortie nord-américaine suivra à la mi-mars.

130 £ chez Amazon UK

Philips Hue Daylo

Autre exclusivité européenne, le Hue Daylo est un luminaire d’extérieur circulaire disponible en noir et en acier inoxydable. Ces lumières se montent directement sur un mur, ce qui lui donne un look vraiment unique.

110 £ chez Amazon UK

Philips Hue Impress

Le nouveau modèle Philips Hue Impress présente le même design qu’auparavant, mais cette fois-ci, il est proposé en option basse tension. Aller sur la route basse tension permet d’installer l’Impress simplement en le branchant, en renonçant au câblage ou en appelant un électricien.

120 £ chez Amazon UK

Deux luminaires supplémentaires, l’applique murale Nyro et la lampe sur pied suivront en mai de cette année. Une gamme d’alimentations et de câbles d’extérieur sera également disponible prochainement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.