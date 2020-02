La grande chose au sujet de ces cartes de crédit est que vous pouvez gagner de l’argent simplement en les utilisant – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

L’une des choses qui pourrait ressortir au lecteur moyen lors de la vérification de tous les divers produits de cartes de crédit que nous couvrons ici de temps en temps sont les règles et les fonctionnalités à consonance byzantine souvent associées aux cartes. Ce n’est généralement pas souligné au milieu de la couverture ici et ailleurs de ce type de cartes de crédit de récompenses, mais les conditions et les fonctionnalités peuvent certainement sembler carrément décourageantes pour beaucoup de gens qui n’ont pas le temps ou la patience de s’asseoir et d’étudier tous les différents comment ils peuvent utiliser et tirer le meilleur parti des cartes de récompenses les plus riches en fonctionnalités. Garder une trace des points et des miles, se souvenir de tous les avantages spécifiques dont vous pouvez profiter sur les vols, comprendre les protections de voyage et bien plus encore qui viennent avec une carte – qui a le temps?

Heureusement, de nombreux émetteurs de cartes offrent au moins un avantage beaucoup plus simple et plus facile à comprendre. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à certaines des meilleures cartes de crédit cash-back sur le marché aujourd’hui. Ils incluent:

Bien que la plupart des meilleures cartes de crédit de voyage vous permettent d’échanger ces récompenses contre des remises en argent, vous renoncez généralement à de meilleures options pour le faire. Dans ce guide, nous allons approfondir certaines des meilleures cartes de crédit avec remise en argent, où la remise en argent est le remboursement qui offre le meilleur rendement.

Dès le départ, quelques éléments clés à savoir:

Avec une carte de remise en argent, vous serez généralement récompensé entre 1% et 5% de remise en argent pour chaque achat effectué avec la carte. L’une des raisons pour lesquelles les gens sont particulièrement fans de ce type de cartes est que les gains sont beaucoup plus simples que les points et les miles. Au lieu d’avoir à suivre des choses comme les évaluations ponctuelles et les partenaires de transfert, vous savez toujours ce que vous obtenez avec une remise en argent en termes de valeur et d’options de rachat. (Le revers de la médaille, bien sûr, est que cela peut également signifier que la remise en argent est plus limitée. Un cent que vous avez gagné n’est qu’un cent qui peut être dépensé, tandis que les points et les miles peuvent souvent être échangés à une valeur beaucoup plus élevée.)

Bien sûr, toutes les cartes de crédit cash-back ne sont pas créées de la même manière. Certaines d’entre elles, par exemple, sont des cartes à taux forfaitaire – elles rapportent le même taux de récompenses dans toutes les catégories de dépenses. D’autres sont hiérarchisés, ce qui signifie qu’ils vous remboursent à un taux plus élevé pour des catégories spécifiques. Les cartes de catégorie rotative offriront un pourcentage de remboursement sur certaines catégories de dépenses qui, comme leur nom l’indique, changent régulièrement, tandis que les cartes de catégorie à choisir vous permettent de personnaliser votre structure de récompenses.

Cela dit, abordons maintenant les détails de chacune de nos principales recommandations. Cliquez sur le nom de chaque carte ci-dessous pour accéder directement à la page d’application correspondante:

Source de l’image: Eric Helgas / The Points Guy

Bonus de bienvenue: Gagnez 20 000 points après avoir dépensé 1 000 $ en achats au cours des trois premiers mois de possession de la carte

Cotisation annuelle: 0 $

Taux de récompenses: Gagnez 3x sur les repas au restaurant et les commandes, les stations-service, les transports en commun, les voyages et certains services de streaming; 1x sur tout le reste

Détails: Bien que le Wells Fargo Propel gagne techniquement des points au lieu d’une remise en argent, les points sont échangés à une valeur fixe, ce qui rend la carte similaire à d’autres, vous trouverez cette liste. L’absence de frais annuels, ainsi que le taux de revenus de 3 fois sur les catégories de dépenses communes rendent cette carte idéale pour les débutants qui n’auront pas à faire beaucoup de recherches pour maximiser la valeur qu’ils retirent de cette carte.

Source de l’image: Josh Gribben / The Points Guy

Bonus de bienvenue: N / A

Cotisation annuelle: 0 $

Taux de récompenses: Avec cette carte, vous gagnez ainsi 2% de remise en argent – 1% lorsque vous effectuez des achats avec elle, et 1% supplémentaire lorsque vous payez votre facture chaque mois

Détails: La carte Citi Double Cash est l’une des cartes de cash-back les plus simples et les plus gratifiantes du marché. Vous n’avez qu’à effectuer le paiement minimum chaque mois pour gagner la deuxième moitié de la structure de récompenses que nous notons ci-dessus, et bien que la carte ne soit pas accompagnée d’un bonus de bienvenue, la possibilité d’une valeur à long terme fait toujours de la carte un ajout digne à cette liste.

Source de l’image: John Gribben / The Points Guy

Bonus de bienvenue: Avec cette carte, vous gagnerez 300 $ après avoir dépensé 3 000 $ avec la carte au cours des trois premiers mois

Cotisation annuelle: 95 $ (bien qu’il soit annulé au cours de la première année)

Taux de récompenses: Gagnez 4% de remise en argent sur les repas et les divertissements; 2% dans les épiceries; 1% sur tout le reste.

Détails: L’un des grands avantages de Capital One Savor est que les catégories de revenus sont assez larges. La restauration, par exemple, comprend les restaurants, les cafés, les bars, les fast-foods, les boulangeries et plus encore, tandis que la catégorie divertissement vous rapportera 4% sur les achats qui incluent des billets de concert, des billets de cinéma, des événements sportifs, des parcs à thème et certaines attractions touristiques, pour en nommer quelques uns.

Source de l’image: The Points Guy

Bonus de bienvenue: 250 $ de retour après avoir utilisé la carte pour dépenser 1 000 $ au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 95 $

Taux de récompenses: Gagnez 6% de remise en argent sur les achats de certains abonnements de streaming aux États-Unis ainsi que dans les supermarchés américains (sur jusqu’à 6000 $ de dépenses dans les supermarchés chaque année de récompense, puis 1%), plus 3% de remise en argent dans les stations-service américaines et en transit, et 1% de remise en argent partout ailleurs (des conditions s’appliquent).

Détails: La carte Blue Cash Preferred d’American Express est une excellente carte de remboursement polyvalente en raison de la manière dont elle permet de gagner de solides récompenses dans des catégories qui ne sont pas toujours privilégiées par les cartes. De nombreux consommateurs peuvent considérer cette carte comme la voie à suivre, compte tenu du nombre de services de streaming auxquels nous sommes tous abonnés ces jours-ci.

Source de l’image: Isabelle Raphael / The Points Guy

