La grande vente d’écouteurs Sony d’Amazon a des prix à partir de 78 $ – plus 32 $ de réduction sur les tueurs d’AirPods Pro – .

En ce qui concerne les offres sur les écouteurs, il ne fait aucun doute que la plus grande nouvelle aujourd’hui est la vente d’Amazon qui réduit Apple AirPods Pro au prix le plus bas de tous les temps du Black Friday. Les estimations d’expédition commencent déjà à baisser, mais vous pouvez toujours les commander à rabais aujourd’hui pour verrouiller l’accord et elles seront sans aucun doute expédiées plus tôt que vous ne le pensez. En fait, même lorsqu’ils ont été répertoriés comme étant expédiés dans un à deux mois ou «en rupture de stock» dans le passé, des dizaines de nos lecteurs ont confirmé que les commandes étaient toujours livrées dans une semaine ou deux. Pour faire court, si vous voulez des AirPods Pro, vous devriez absolument en acheter une maintenant car vous ne trouverez pas de meilleure offre.

Les écouteurs antibruit sans fil d’Apple sont excellents, mais ils ne sont certainement pas le seul jeu en ville, surtout quand il s’agit de bonnes affaires. En fait, Amazon organise actuellement une grande vente qui réduit plusieurs paires d’écouteurs et d’écouteurs Sony à leurs prix les plus bas de l’année.

Étant donné que nous avons mentionné AirPods Pro plus tôt, commençons par les propres écouteurs ANC de Sony que la plupart des gens reconnaissent meilleurs que AirPods Pro à tous points de vue. Les écouteurs antibruit véritablement sans fil Sony WF1000XM3 sont des chefs de file dans tous les domaines importants, de la qualité et du confort sonores à la suppression du bruit. Ils offrent jusqu’à 24 heures d’autonomie, y compris les frais supplémentaires que vous obtenez avec l’étui de transport inclus, et lorsqu’ils sont faibles, vous pouvez ajouter 90 minutes de lecture en les rechargeant dans l’étui pendant seulement 10 minutes.

Ces écouteurs tueurs se vendent normalement pour 230 $, ce qui est déjà moins que les frais d’Apple pour AirPods Pro. Aujourd’hui, ils sont en vente au prix réduit du Black Friday de seulement 198 $.

En plus de ces excellents écouteurs, il y a trois offres sur les écouteurs supra-auriculaires Sony populaires que vous devriez absolument vérifier jeudi.

Si vous ne vous inquiétez pas de l’annulation du bruit, les écouteurs Bluetooth sans fil extra-bas Sony WHXB700 / B offrent une excellente qualité audio, des basses puissantes, une longue autonomie de 30 heures et un prix raisonnable de 130 $. Achetez une paire aujourd’hui sur Amazon, cependant, et vous ne paierez que 78 $. Si vous souhaitez supprimer le bruit, nous avons deux autres options à considérer.

Les écouteurs Sony WHXB900N sans fil à atténuation du bruit de milieu de gamme qui coûtent 250 $ sont en baisse à 178 $ aujourd’hui, et les écouteurs sans fil Sony WH1000XM3 qui sont généralement considérés comme les meilleurs écouteurs ANC au monde sont en vente pour seulement 278 $ à la place. de 350 $. C’est déjà une affaire de tueur qui correspond au prix du Black Friday, mais ne les achetez pas seuls. Il y a une liste distincte sur Amazon que la plupart des gens ne connaissent pas, et elle vous offre les écouteurs WH1000XM3 livrés avec un chargeur portable Sony 20 000 mAh. En ce moment, il est en vente au même prix – seulement 278 $!

