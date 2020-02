La grande vente «Savings Spotlight» de Walmart regorge d’offres – voici les 10 meilleures – .

Il y a tellement de bonnes affaires en ce moment qu’il est un peu difficile de savoir par où commencer. Les meilleurs exemples incluent une vente massive sur tous les produits les plus populaires d’Amazon, les nouveaux écouteurs sans fil TaoTronics TT-BH085 à réduction de bruit active pour seulement 36,99 $ avec le code de coupon exclusif BGRTT085, un appareil photo sans fil fou qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,79 $, AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon (pour obtenir la remise et ils seront expédiés dans une semaine ou deux), des prises intelligentes Wi-Fi compatibles Alexa et Google pour seulement 7,12 $ chacune lorsque vous achetez un pack de 4 et que vous clippez le coupon la page du produit, une smartwatch avec une autonomie folle de 30 jours pour seulement 80 $, un triple chargeur sans fil qui charge votre iPhone / Apple Watch / AirPods à la fois pour 28 $, une vente massive sur le Funko Pop! chiffres, un robot aspirateur de premier ordre pour 127 $, et bien plus encore. Vous voyez, nous n’exagérions pas!

Vous trouverez tout cela et plus encore dans notre chaîne d’offres aujourd’hui, mais il y a une vente en particulier que nous voulions attirer votre attention. Cela se passe sur le site Web de Walmart, et ce n’est pas vraiment annoncé, donc il y a de fortes chances que vous le manquiez. C’est ce que l’on appelle la vente “Savings Spotlight”, et elle regorge de plus de 1 800 remises et annulations différentes. Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente ici sur le site Web de Walmart, et vous trouverez également nos 10 offres préférées ci-dessous.

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération) Wi-Fi 32 Go

Écran Retina de 10,2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, caméra frontale FaceTime HD 1,2MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie3

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge de Smart Keyboard et Apple Pencil1

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

IPad 10,2 pouces Apple (7e génération) Wi-Fi 32 Go: 279,00 $

(le même modèle coûte 249 $ sur Amazon)

Apple AirPods avec étui de chargement

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple (2)

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

Le nouveau clip pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge (3).

Condition: Nouveau

Apple AirPods avec étui de chargement: 139,00 $ (reg. 159,00 $)

(plus de modèles AirPods, y compris AirPods Pro en promotion sur Amazon)

Ensemble de jeux Microsoft Digital One S 1 To Édition numérique 3

Entrez dans trois des franchises de jeux vidéo les plus convaincantes avec des téléchargements inclus de Minecraft, Fornite Battle Royale (avec l’inclusion de 2000 V dollars) et Sea of ​​Thieves (Sea of ​​Thieves nécessite un abonnement Xbox Live Gold, vendu séparément.)

Obtenez un accès instantané et illimité à une bibliothèque de plus de 100 jeux que vous pouvez télécharger immédiatement avec Xbox Game Pass, y compris des superproductions comme Forza Horizon 4 (abonnement vendu séparément);

Jouez avec vos amis et votre famille sur le réseau de jeu le plus rapide et le plus fiable;

Diffusez votre gameplay sur Mixer en appuyant simplement sur un bouton;

L’ensemble comprend *: 1 To Xbox One S Édition tout numérique, une manette sans fil, un abonnement Xbox Live Gold d’un mois et des codes de téléchargement pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale, y compris 2000 V-bucks et le Legendary Rogue Tenue de chevalier araignée.

Ensemble de jeux Microsoft Digital One S 1 To Édition numérique 3: 149,99 $ (reg. 249,00 $)

Hisense 58 ″ Classe 4K UHD LED Roku Smart TV HDR

Facile à utiliser. Intelligent à posséder. Films, émissions de télévision, sports, jeux, musique et émissions de télévision, les options de contenu sont infinies avec le téléviseur Hisense Roku 4K UHD série R6E. Doté d’une résolution 4K Ultra Haute Définition qui a plus de pixels que la HD, ce téléviseur intègre des détails incroyables dans un écran amélioré HDR qui augmente le contraste dans les zones les plus claires et les plus sombres de l’écran. Les autres caractéristiques du téléviseur Hisense Roku de la série R6E incluent la technologie de traitement de la fréquence de mouvement qui minimise le décalage ou les tremblements dans les scènes d’action rapide et le Wi-Fi. Week-end binging sur des milliers de chaînes offertes par le système d’exploitation (OS) Roku donne à chaque membre de votre foyer quelque chose à regarder. L’écran d’accueil facile à configurer et simple rend difficile de ne PAS aimer la série R6E du téléviseur Hisense Roku. Connectez-vous à Internet, activez et commencez à diffuser. Téléviseur intelligent LED HDR Roku Hisense de 58 po de classe 4K Ultra HD (2160P) HDR (58R6E)

Hisense 58 ″ Classe 4K UHD LED Roku Smart TV HDR: 278,00 $

Épée Pokemon, Nintendo, Nintendo Switch

Attrapez, combattez et échangez des Pokémon dans une toute nouvelle aventure dans la région de Galar

Choisissez parmi trois nouveaux Pokémon partenaires et rencontrez des Pokémon inédits

Découvrez le mystère derrière les Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta!

Les joueurs peuvent contrôler la caméra dans la vaste zone sauvage

Faites équipe avec d’autres entraîneurs pour participer aux batailles Max Raid ***!

Combattez des Pokémon Dynamax sauvages dans Max Raid Battles et essayez de les attraper ***!

* Des jeux et des systèmes supplémentaires peuvent être requis; vendu séparément.

** Abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et compte Nintendo requis pour jouer en ligne. Non disponible dans tous les pays. Accès Internet requis pour les fonctionnalités en ligne.

Pokemon Sword, Nintendo, Nintendo Switch: 49,00 $ (rég. 59,99 $)

(même accord sur Amazon, Pokemon Shield également en vente)

Stepper allongé XTERRA RSX1500

La conception à double action du corps complet offre un mouvement naturel et coordonné des jambes et des bras (également idéal pour les utilisateurs âgés et en rééducation)

Conçu pour un mouvement à faible impact pour moins de stress sur les genoux, les chevilles et les hanches dans une position d’entraînement semi-allongée Le mouvement des jambes offre une gamme complète de pas de 13 pouces

Les poignées de position réglables numérotées permettent un ajustement personnalisé pour les utilisateurs de différentes tailles

Les poignées articulées tournent à 360 degrés avec des roulements lisses et durables

Les sièges de haute qualité sont dotés d’un support de dossier en mesh profilé et d’un coussin de siège en mousse haute résilience – conçu pour un confort et un soutien durables tandis que le dossier en mesh vous garde au frais et confortable

Les pédales sont auto-équilibrées avec des sangles à cliquet faciles à ajuster qui offrent une prise sûre pour les utilisateurs à mobilité réduite

La fenêtre LCD rétroéclairée bleu et jaune (5 “x 2,5”) est facile à lire avec toutes les informations nécessaires – affiche clairement le profil du programme, le temps, la vitesse, la distance, les calories, le régime, le pouls et le niveau de résistance 25 programmes de motivation comprennent

13 préréglages, 1 graisse corporelle, 1 watt, 4 personnalisés, 1 vitesse constante, 1 fréquence cardiaque cible, 4 contrôle de la fréquence cardiaque (55%, 65%, 75%, 85%) et manuel

Prise audio intégrée avec haut-parleur pour écouter votre musique préférée

La console comprend un support de lecture intégré et un récepteur de fréquence cardiaque sans fil (sangle de poitrine vendue séparément)

Le guidon du siège est doté de capteurs de fréquence cardiaque pratiques et il pivote vers l’arrière pour faciliter l’entrée / la sortie

Le réglage de la glissière du siège convient aux utilisateurs d’environ 4’7 “à 6’2”

Système d’entraînement par courroie lisse avec un volant moteur à haut régime de 22 lb et 24 niveaux de résistance pour les utilisateurs de tous les niveaux de condition physique

Doit se brancher sur une prise murale standard

Limite de poids: 300 lb

Dimensions assemblées – L xlx H: 52,1 ”x 14,7 ″ x 50 ″

Poids assemblé: 130 lb

Informations de garantie

Cadre et frein à vie 3 ans pièces 1 an travail à domicile

Stepper allongé XTERRA RSX1500: 699,97 $ (reg. 799,99 $)

Nettoyant pour tapis BISSELL PowerForce PowerBrush pleine grandeur

Chaque achat sauve des animaux! BISSELL est fière de soutenir la Fondation pour animaux de compagnie BISSELL et sa mission d’aider à sauver les animaux domestiques sans abri.

DirtLifter PowerBrush rotatif à 4 rangées. Le DirtLifter PowerBrush rotatif combiné à une puissante aspiration nettoie les taches et élimine les saletés profondes

Commodité légère, à 12 lb il est facile à manœuvrer et à transporter afin que vous puissiez rapidement nettoyer les dégâts

Poignée pliable, comprend une poignée pratique qui se replie pour le stockage, ce qui rend la machine compacte pour s’adapter dans de petits espaces pour le stockage

Formule puissante à base d’Oxy BISSELL pour éliminer les taches comme le café, le vin, le jus de raisin et les taches d’animaux

Système de 2 réservoirs pour séparer l’eau propre et l’eau sale

Buse amovible. Le nettoyage est facile avec une buse qui peut être détachée et rincée à votre évier avant de ranger

Poils EdgeSweep, lors du nettoyage de tapis, les poils EdgeSweep peuvent nettoyer avec les plinthes et autour des meubles

Garantie limitée d’un an

Nettoyant pour tapis BISSELL PowerForce PowerBrush pleine grandeur: 89,00 $ (rég. 119,00 $)

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go de SSD

Système d’exploitation: Windows 10 Home en mode S

Processeur: Intel® Core de 10e génération? i3-1005G1

Écran: HD SVA BrightView à rétroéclairage WLED de 14,0 pouces de diagonale

Mémoire: 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go)

Stockage interne: lecteur SSD M.2 de 128 Go

Graphiques: Intel® UHD Graphics

Appareil photo: appareil photo HP TrueVision HD avec microphones numériques à double matrice intégrés

Charge rapide HP: passez de 0 à 50% de charge en 45 minutes environ

Poids du produit: 3,24 lb

Ordinateur portable HP 14 ″, Intel Core i3-1005G1, 4 Go de SDRAM, 128 Go SSD: 279,00 $ (reg. 469,00 $)

Autocuiseur programmable multi-usage Instant Pot LUX Mini 3 Qt 6-en-1

Autocuiseur programmable Mini Lux 6-en-1 Instant Pot Multi-Use, 3 pintes: combine les fonctions d’un autocuiseur, d’une mijoteuse, d’un cuiseur à riz, d’un sauté, d’un cuiseur vapeur et d’un réchauffeur10 programmes intégrés intelligents qui facilitent la cuisson. du programme Egg prépare des œufs mous, moyens et durs parfaitement en quelques minutes Certifié UL et soigneusement conçu avec 10 mécanismes de sécurité éprouvés Minuterie de démarrage différé de 24 heures pour une cuisson retardée Environnement entièrement étanche Le microprocesseur intégré surveille et ajuste votre cuisson pour assurer l’idéal durable, de qualité alimentaire 304, sans revêtement chimique, pot intérieur à 3 plis, avec fond en acier inoxydable; Résistant aux empreintes digitales Extérieur en acier inoxydable brosséGrand panneau d’affichage transparent7 températures prérégléesCuit jusqu’à 4 heures3 Taille de pinte est parfait pour une petite famille ou un seul repasAutomatic Keep Warm jusqu’à 10 heuresLes accessoires incluent: grille à vapeur en acier inoxydable sans poignées, palette de riz, cuillère à soupe , tasse à mesurer, livret de recettes (en anglais), manuel et table de temps Instant Pot Lux Mini 3 Qt 6-en-1 autocuiseur programmable combine les fonctions d’un autocuiseur, d’une mijoteuse, d’un cuiseur à riz, d’un sauteur, d’un cuiseur vapeur et d’un réchauffeur tout en un appareil facile à utiliser. Cette cuisinière pratique comprend 10 programmes intégrés intelligents, tels que soupe / bouillon, viande / ragoût, œuf, sauté, riz, bouillie, vapeur, cuisson sous pression, garder au chaud et cuisson lente, qui offrent tous une capacité différente pour créer votre favori plats avec la simple pression d’un bouton. Construit avec la dernière technologie de 3e génération, votre nouvel autocuiseur comprend un microprocesseur intégré qui surveille la pression et la température pendant la cuisson, garde le temps et ajuste l’intensité et la durée du chauffage. Plusieurs fonctions sont disponibles pour garder votre cuisine agréable et facile, comme la minuterie de démarrage différé de 24 heures pour la cuisson différée, automatique? Garder au chaud? qui maintient la température du plat jusqu’à ce que vous serviez, un environnement entièrement scellé qui emprisonne les saveurs, les nutriments et les arômes dans les aliments, un pot intérieur à 3 plis, avec un fond en acier inoxydable, qui est extrêmement durable, un extérieur en acier inoxydable brossé qui est résistant aux empreintes digitales et un grand panneau d’affichage transparent pour garder une trace de votre repas. Certifié UL et soigneusement conçu avec 10 mécanismes de sécurité éprouvés, l’autocuiseur programmable Instant Pot Lux Mini 6 en 1 est sûr de devenir votre nouvel article de choix pour des créations de repas pratiques.

Autocuiseur programmable multi-usage LUX Mini 3 Qt 6 en 1 Instant Pot: 59,00 $ (rég. 79,99 $)

Aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead

Sans fil. Sans tracas. Aspiration puissante. Jusqu’à 30 minutes d’aspiration puissante sans décoloration. Le déclencheur se libère instantanément. La batterie est uniquement utilisée pour le nettoyage. La tête de nettoyage à entraînement direct enfonce les poils profondément dans le tapis pour éliminer la saleté incrustée. Il a 75% plus de puissance de barre de brosse que l’aspirateur sans fil Dyson V6. Se transforme en ordinateur de poche pour au-delà du nettoyage du sol. L’éjecteur de saleté hygiénique vide la poussière du bac en une seule action. Cyclones RadialTM à 2 niveaux 15 cyclones, disposés sur deux niveaux, fonctionnent en parallèle pour augmenter le flux d’air et capturer les poussières fines. Le mode puissance maximale offre jusqu’à 6 minutes d’aspiration plus élevée pour les tâches plus difficiles. Équilibré pour nettoyer le haut, le bas en dessous et entre les deux. Tous les aspirateurs sans fil Dyson se convertissent rapidement en un ordinateur de poche pour un nettoyage rapide, un nettoyage des taches et un nettoyage des endroits difficiles. La station d’accueil pratique stocke et charge la machine et contient des accessoires supplémentaires. Il est donc toujours prêt à partir.

Aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead: 239,00 $ (prix 399,99 $)

Source de l’image: Anton Gvozdikov / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.