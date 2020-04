La journée de la communauté Pokémon Go Abra a été reportée

Aujourd’hui, Niantic a annoncé que la journée communautaire d’Abra a été reportée au samedi 25 avril 2020. L’événement, baptisé Community Day: Play at Home Edition, a été reformaté pour prendre en charge les joueurs qui sont actuellement Shelter in Place ou autrement distanciation sociale. Les modifications apportées sont les suivantes:

Heures prolongées: la journée communautaire se déroulera de 11 h 00 à 17 h 00, heure locale, donnant aux joueurs deux fois le temps d’une journée communautaire normale.

Enquête sur les illusions: une histoire de recherche spéciale exclusive à la journée communautaire sera disponible dans le PokéShop pour 1 $ USD ou votre équivalent local. Terminer cette recherche spéciale récompensera les joueurs avec un Rocket Radar, un Poffin et 13,000 Stardust, entre autres récompenses.

Encens: au lieu que les modules Lure obtiennent des temps prolongés, l’encens durera trois heures pendant l’événement, donnant aux joueurs la possibilité d’attirer plus de Pokémon pour tout l’événement en utilisant seulement deux encens.

Pokémon Buddy: Si votre Pokémon Buddy est au moins de niveau supérieur ou supérieur, il vous apportera des objets utiles, tels que des Poké Balls tout au long de l’événement.

Pack Journée communautaire d’avril: un pack spécial d’achat unique sera disponible pour 1280 PokéCoins et comprendra un Elite Charged TM, 30 Ultra Balls, trois Super Incubateurs et trois Encens.

Instantané: Il y aura une surprise spéciale pour l’instantané.

En plus de toutes ces nouvelles fonctionnalités et modifications, Niantic a également annoncé qu’Abra est devenu Alakazam le jour de la communauté connaîtra le mouvement exclusif de type Combat, Counter.

Ces changements vous suffiront-ils pour profiter de la Journée communautaire de chez vous? Y a-t-il d’autres changements que vous aimeriez voir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été!