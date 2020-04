La limite britannique pour les paiements sans contact est maintenant de 45 £

Le Royaume-Uni a augmenté la limite des paiements sans contact de 30 £ (36,59 $) à 45 £ (54,89 $) par transaction. Il s’agit d’une offre à la fois pour les détaillants hep et de réduire également le besoin de contact avec les surfaces dans l’histoire pendant l’épidémie de coronavirus, a rapporté The Independent. La possibilité d’effectuer des paiements sans contact est très répandue au Royaume-Uni. Bien que techniquement, il n’y ait pas de limite lors d’un tel paiement via Apple Pay, de nombreux détaillants le plafonnent au même montant qu’un paiement par carte sans contact.,

Les magasins doivent commencer à déployer le changement à partir du mercredi 1er avril, même si la mise à jour du logiciel sur des centaines de milliers de terminaux de cartes à travers le Royaume-Uni sera progressive. Cette décision fait suite à des augmentations similaires récemment enregistrées ailleurs en Europe… Une limite accrue était déjà envisagée mais le processus a été accéléré dans le cadre de la réponse de l’industrie à Covid-19. Cependant, l’avantage ne se fera sentir pour la plupart des magasins que lorsque le gouvernement assouplira les conditions de verrouillage actuelles. Seuls les magasins désignés comme essentiels par le gouvernement sont ouverts alors que le Royaume-Uni tente de ralentir la propagation du coronavirus.