La limite de dépenses sans contact au Royaume-Uni passera de 30 £ à 45 £ à partir du mois prochain

La limite de dépenses du Royaume-Uni pour les paiements par carte sans contact doit passer de 30 £ à 45 £, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone pourront bientôt payer des factures d’achat plus chères en utilisant leur smartphone dans les magasins où Apple Pay n’est pas pris en charge.

L’augmentation de la limite supérieure des paiements sans contact devrait être déployée à l’échelle nationale à compter du 1er avril, a annoncé aujourd’hui UK Finance.

Pour comprendre ce que signifie le changement, il est important de noter la différence entre effectuer un paiement sans contact à l’aide de votre ‌iPhone‌ et utiliser ‌Apple Pay‌ pour payer quelque chose avec votre ‌iPhone‌.

Au Royaume-Uni, les paiements sans contact sont soumis à un seuil de 30 £ par transaction, mais les terminaux sans contact qui prennent en charge “ Apple Pay ” autorisent les transactions de plus de 30 £ (à condition que le solde disponible ou la limite de crédit existe). Vous devez également autoriser chaque transaction «Apple Pay» par Face ID, Touch ID ou mot de passe.

La décision d’augmenter la limite standard de carte de débit sans contact à 45 £ aurait été prise à la suite de consultations entre le secteur du commerce de détail et le secteur de la finance et des paiements, et fait suite à des augmentations similaires dans plusieurs autres pays européens au cours de la semaine dernière.

Les changements auraient déjà été envisagés par l’industrie, mais le processus a été accéléré dans le cadre de la réponse de l’industrie à la pandémie virale mondiale pour aider les consommateurs qui choisissent de payer en utilisant sans contact.

Stephen Jones, PDG de UK Finance, a déclaré:

“L’industrie des paiements a travaillé en étroite collaboration avec les détaillants pour pouvoir augmenter la limite de paiement sans contact afin d’aider les clients dans leurs achats à ce moment critique pour le pays.

“Cela donnera à plus de gens le choix d’opter pour la rapidité et la commodité de l’achat de marchandises à l’aide de leur carte sans contact, ce qui contribuera à réduire les files d’attente à la caisse.”

UK Finance note que les nouvelles limites pourraient prendre un certain temps à être introduites chez tous les détaillants, mais qu’elles offriront finalement aux gens un autre moyen de payer leurs factures d’achat sans manipuler d’argent ni toucher les terminaux de paiement, ce qui devrait aider à lutter contre l’épidémie virale actuelle. .

Bien sûr, dans l’intervalle, les consommateurs britanniques qui dépensent plus de 45 £ peuvent toujours utiliser Chip & Pin, de l’argent liquide et des systèmes de paiement mobile authentifiés biométriques comme leApple Pay‌, lorsqu’ils sont acceptés.

