La limite d’utilisateurs des appels de groupe WhatsApp pourrait être augmentée très bientôt (mise à jour)

Mise à jour, 21 avril 2020 (5 h 15 HE): La première fois, nous avons appris la semaine dernière que WhatsApp pourrait augmenter la limite du nombre d’utilisateurs pouvant rejoindre des appels de groupe VoIP et vidéo. Maintenant, il semble que le tweak soit déployé pour certains utilisateurs, et il vous permet de tenir un appel audio ou vidéo de groupe avec jusqu’à huit participants.

Selon WABetaInfo, WhatsApp pousse le changement vers les utilisateurs bêta de WhatsApp sur Android et iOS. Plus précisément, le point de vente indique qu’il s’applique à la mise à jour bêta 2.20.50.25 iOS et à la bêta 2.20.133 sur Android.

Le point de vente ajoute que tous les utilisateurs d’un appel avec huit personnes doivent avoir la dernière version de WhatsApp. Néanmoins, nous sommes heureux de voir cette fonctionnalité finalement supprimée, d’autant plus que les commandes à domicile et les blocages se poursuivent dans le monde entier.

Article original, 17 avril 2020 (7 h 26 HE): Dans une réponse récente à la crise du COVID-19, WhatsApp a introduit des limites plus avancées sur l’application pour limiter la propagation de la désinformation. Maintenant, WhatsApp semble préparer une autre fonctionnalité qui la rendrait plus utile pendant la pandémie en cours.

Peut-être à cause de l’augmentation soudaine des appels vidéo, WhatsApp chercherait à augmenter la limite d’appels audio et vidéo de groupe. Les observateurs de WhatsApp Beta sur WABetaInfo prétendent avoir découvert une chaîne de code révélatrice dans la version bêta Android 2.2.128 de l’application de messagerie.

Actuellement, WhatsApp limite les appels vidéo et audio de groupe à un maximum de quatre participants. Cette limite est minuscule par rapport aux plateformes de chat vidéo comme Skype et Zoom, qui permettent à un nombre beaucoup plus grand de personnes de participer aux appels de groupe.

Il n’y a pas de mot sur la nouvelle limite d’appels de groupe de WhatsApp, mais si Messenger est quelque chose à passer, alors nous pourrions voir une limite actualisée pouvant aller jusqu’à 50 participants. Après tout, les deux plateformes appartiennent à Facebook.

