La liseuse Kindle d’Amazon 2016 ne coûte que 50 $ en ce moment

Le dernier Kindle d’entrée de gamme d’Amazon coûte actuellement 89,99 $, mais pour aujourd’hui seulement, il existe une alternative moins chère. Woot vend actuellement le Kinde de génération précédente pour seulement 49,99 $, une économie de 50 $ par rapport au PDSF d’origine.

Ce modèle est aussi simple qu’un e-reader peut obtenir: il n’y a pas de rétro-éclairage et l’écran de 6 pouces a une densité de pixels relativement faible de 167 PPI. Cela signifie que le texte ne sera pas aussi net qu’il le serait sur un Kindle Paperwhite, mais il est toujours parfaitement lisible. Cependant, vous pouvez toujours lire des livres d’Amazon ou de votre propre bibliothèque de livres électroniques (PDF, HTML et autres formats sont pris en charge), et l’écran e-ink de 6 pouces signifie que vous n’avez pas à vous soucier des reflets du soleil.

La vente n’est en vigueur que jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement des stocks.