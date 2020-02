La liste de lecture ‘Replay 2020’ d’Apple Music est désormais disponible et sera mise à jour chaque semaine avec votre musique la plus diffusée

En novembre dernier, Apple a lancé de nouvelles listes de lecture «Replay» au sein d’Apple Music, permettant à ses abonnés de découvrir les chansons qu’ils écoutaient le plus chaque année où ils utilisaient «Apple Music». Au moment de l’annonce, la société a déclaré que les utilisateurs seraient en mesure de suivre leurs habitudes d’écoute tout au long de 2020, et elle a maintenant mis la liste de lecture “Replay 2020” à ajouter à votre bibliothèque “Apple Music” (via Federico Viticci sur Twitter).

Pour ce faire, rendez-vous sur Apple Music sur le Web pour obtenir vos replays, puis faites défiler tout le long de la page pour trouver les listes de lecture de Replay annuelles. “2020 Replay” devrait être le premier que vous voyez, et vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque en cliquant sur “Ajouter”. Ensuite, la liste de lecture apparaîtra sur leApple Music‌ sur tous vos appareils Apple, et pendant que vous écoutez de la musique tout au long de l’année, de nouvelles chansons grimperont en haut des listes de lecture, et les chansons que vous n’écoutez pas autant descendront. Jusqu’à 100 chansons occuperont finalement “2020 Replay” d’ici la fin de l’année.

Ces listes de lecture Replay sont la réponse d’Apple à Spotify Wrapped, qui fournit aux utilisateurs de Spotify des statistiques intéressantes sur les artistes, chansons, genres et plus qui ont écouté tout au long de l’année. ‌Apple Music‌ Replay est un peu plus simple, répertoriant vos 100 meilleures chansons préférées de chaque année, mais vous pouvez en savoir plus sur vos albums et artistes préférés sur ‌Apple Music‌ sur le Web. La capacité d’Apple Music à présenter votre meilleure musique de chaque année spécifique est également un avantage sur Spotify Wrapped.

Les abonnés Apple Music peuvent accéder à Apple Music Replay sur le Web et ajouter les listes de lecture aux appareils iOS ou Mac. À un moment donné, Replay était disponible directement depuis l’application leApple Music‌ sur iOS (sur l’onglet Parcourir), mais ce n’était qu’une fonctionnalité temporaire soulignant la fin de 2019.

.