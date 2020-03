La liste des offres d’emploi suggère que des recommandations arrivent dans l’application Apple Maps

Apple a récemment répertorié un nouveau travail Writer / Editor pour l’application Maps, ce qui semble suggérer qu’Apple prévoit de créer une fonctionnalité de recommandation de localisation de type App Store pour Maps.

Comme l’a noté The Verge, la liste des emplois, qui a depuis été supprimée, indique qu’Apple recherche une personne pour “aider à créer et développer une toute nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe Apple Maps”, avec cette personne responsable de la conservation du contenu qui aide les gens à explorer leurs communautés et à trouver des endroits à visiter.

[Apple] recherche quelqu’un pour aider à créer un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde. Que ce soit localement, ou lorsqu’ils planifient des vacances incroyables. Les qualifications pour le travail incluent une “curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une passion pour raconter le monde de manière engageante”, “une connaissance des tendances de la nourriture, des voyages et du shopping “et” de solides compétences en édition pour aider à créer un contenu numérique attrayant. ”

Dans l’App Store, Apple propose une fonctionnalité «Aujourd’hui» qui met en évidence le contenu lié aux applications, et il est possible qu’à l’avenir, Maps propose quelque chose de similaire.

Un tel rôle pourrait également viser à rendre l’application ‌Apple Maps‌ plus indépendante des services tiers tels que Yelp et Wikipedia, qu’Apple utilise pour fournir des avis et des informations sur les points d’intérêt.

Google Maps, l’un des principaux concurrents d’Apple dans le domaine de la cartographie, dispose d’un service de guides locaux dans certaines villes, conçu pour aider les gens à trouver des endroits à visiter dans de nouveaux emplacements, ainsi que des recommandations fournies via un onglet pour vous et une option intégrée. pour interroger des amis pour des suggestions d’endroits à visiter.

