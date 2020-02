La liste des téléphones Stadia est sur le point de s’allonger considérablement

Mise à jour, 18 février 2020 (14 h 40 HE): Google a confirmé auprès d’Android Authority que le Galaxy S10 5G et le Galaxy Note 10 Plus 5G seront également inclus avec la prochaine liste de téléphones Stadia. La liste ci-dessous reflète ce changement.

Article original, 18 février 2020 (13 h 27 HE): Depuis son lancement à la fin de l’année dernière, Google Stadia n’a travaillé que sur certains téléphones de la gamme Google Pixel. À partir de cette semaine, cependant, la liste des téléphones Stadia va croître de façon exponentielle pour inclure des appareils de Samsung, Asus et Razer.

Les nouveaux téléphones commenceront à fonctionner le 20 février 2020. Par coïncidence (ou peut-être pas), c’est seulement 24 heures avant le début des précommandes pour la prochaine série Samsung Galaxy S20.

Voici la liste complète des téléphones Google Stadia qui fonctionneront avec le service de streaming de jeux à partir du 20 février:

Samsung Galaxy S8Samsung Galaxy S8 PlusSamsung Galaxy S8 ActiveSamsung Galaxy Note 8Samsung Galaxy S9Samsung Galaxy S9 PlusSamsung Galaxy Note 9Samsung Galaxy S10eSamsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10 PlusSamsung Galaxy S10 5GSamsung Galaxy Note 10Samsung Galaxy Note 10 PlusSamsung Galaxy Note 10 Plus 5GSamsung Galaxy S20Samsung Galaxy S20 PhoneRazer Phone 2ASUS ROG PhoneASUS ROG Phone 2

Évidemment, bien que la série Galaxy S20 apparaisse sur la liste, les consommateurs n’auront pas encore ces téléphones. Ils ont frappé les étagères des magasins le 6 mars.

Étrangement, la liste n’inclut pas le Samsung Galaxy S10 5G ni le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Nous avons contacté Google pour plus de clarté à ce sujet, mais il a déclaré que la liste ci-dessus est définitive pour l’instant. nous présumer ces appareils fonctionneront également avec Stadia, mais nous devrons attendre le 20 février pour en être certain. Google a confirmé plus tard que le Samsung Galaxy S10 5G et le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G seraient en fait compatibles. Ils sont désormais inclus dans la liste ci-dessus.

En relation: Revue Google Stadia: c’est l’avenir du jeu, si vous avez les données

Il n’est pas non plus tout à fait clair s’il y aura des limitations du système d’exploitation aux anciens appareils de la liste. Par exemple, si quelqu’un exécute toujours Android 7.0 Nougat sur son Galaxy S8, Stadia fonctionnera-t-il toujours? Le Galaxy S8 ne dispose pas d’Android 10, il est donc clair que les téléphones Stadia n’ont pas besoin d’être dessus pour fonctionner.

Quoi qu’il en soit, si vous possédez l’un des téléphones de cette liste, vous pourrez profiter de Stadia à partir de jeudi. Faites-nous savoir si vous allez essayer Stadia dans les commentaires ci-dessous.

Plus de posts sur Google Stadia