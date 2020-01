La «liste maléfique» de 30 entreprises technologiques, et plus encore

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 16 janvier.

1. Liste «Evil» de Tech

Slate a compilé une «Liste maléfique» des 30 entreprises technologiques les plus dommageables en interrogeant «un large éventail de journalistes, universitaires, défenseurs et autres» pour déterminer quelles entreprises technologiques sont les plus préoccupantes.

Premièrement, qu’est-ce que le «mal» exactement?

“Nous ne voulons pas dire le mal dans le sens de la moustache qui virevolte, brûle le monde à partir d’un repaire secret – enfin, nous ne le pensons surtout pas – mais plutôt de la manière dont les Googlers juraient autrefois pour éviter la dérive de la mission , respectent leurs utilisateurs et rejettent les profits à court terme, même si l’entreprise fait régulièrement face à des scandales dans lesquels elle a violé la confiance de ses utilisateurs ou de ses employés. Nous voulons dire des maux qui l’emportent sur les commodités. Nous voulons dire les tentations et les pilules empoisonnées et les résultats inattendus. »Le mot« mal »est une touche trompeuse pour de nombreuses entreprises qui figurent sur la liste: probablement la plus étrange des 30 est« The Grid »(oui, l’infrastructure réelle du réseau électrique qui fournit électricité, au numéro 27) .Mais la liste a de la valeur en raison des entreprises que vous ne connaissez peut-être pas.

Le pire:

Amazon (n ° 1 «le plus maléfique»), Apple (n ° 6), Facebook (n ° 2) et Google (n ° 3) occupent des points importants et leurs mauvais comportements sont explorés avec de nouvelles perspectives. Il n’y a pas grand-chose là-bas, mais ce sont des entreprises comme mSpy (n ° 30), Cellebrite (n ° 29), Vigilant Solutions (n ​​° 25), Palantir Technologies (n ° 4), etc. outset.mSpy est une société de logiciels d’espionnage téléphonique, destinée aux parents pour suivre les enfants. Mais selon les propres recherches de l’entreprise, 50% des personnes utilisent l’application pour surveiller activement un partenaire romantique. Il fournit un accès secret pour surveiller les messages, les emplacements, les médias sociaux, les historiques de navigation, les appels et tout ce dont vous avez besoin pour cyberstalker. Oui. (Google l’a démarré à partir de son Play Store l’année dernière.) Cellebrite est «une société de criminalistique basée en Israël qui fait irruption dans des appareils personnels», souvent pour l’application de la loi, qui a été utilisée par des pays moins démocratiques pour arrêter des journalistes légitimes rapportant un génocide. Vigilant Solutions propose «l’intelligence artificielle et l’analyse… [as] les outils de surveillance des services de police, qui peuvent les aider à contourner le quatrième amendement. »L’ACLU a poursuivi Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour avoir utilisé une base de données de plaques d’immatriculation tenue par Vigilant pour suivre les voitures des immigrants sans papiers. Comme l’a dit l’expert de Slate: «avoir la capacité de suivre les mouvements des personnes dans l’espace restreint directement notre liberté de mouvement et d’association.» La liste complète est digne de votre temps.

2. Sony envoie des invitations pour l’événement MWC, probablement en lançant Xperia 5 Plus (Android Authority).

