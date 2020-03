La loi de Moore s’applique-t-elle toujours aux smartphones en 2020?

Les processeurs pour smartphones peuvent ne pas offrir les performances de pointe du matériel PC et serveur, mais ces petites puces sont à la pointe de l’industrie en termes de processus de fabrication. Les puces pour smartphones ont été les premières à 10 nm et 7 nm, et il semble qu’elles atteindront bientôt 5 nm. Des techniques de fabrication avancées ouvrent la voie à une meilleure efficacité énergétique, à des puces plus petites et à une densité de transistors plus élevée.

Vous ne pouvez pas mentionner les nanomètres et la densité des transistors sans parler de la loi de Moore. En un mot, la loi de Moore prévoit un niveau constant d’amélioration de la technologie de traitement. La vitesse à laquelle les puces rétrécissent, de 14 nm à 10 nm et au-delà, est souvent comparée aux prévisions de Moore pour évaluer si le progrès technologique ralentit.

Depuis environ 2010, de nombreuses prédictions ont été faites concernant la fin de la loi de Moore. Voyons donc si c’est vrai.

Qu’est-ce que la loi de Moore?

Gordon Moore, co-fondateur de Fairchild Semiconductor et PDG d’Intel à l’époque, a publié un article en 1965 qui observait que le nombre de transistors emballés dans des circuits intégrés doublait chaque année. Le taux de croissance devrait durer jusqu’en 1975. Cette année-là, il a révisé ses prévisions, prévoyant un doublement des transistors tous les deux ans.

Les transistors sont les petits composants électroniques à l’intérieur des processeurs et autres circuits intégrés qui agissent comme des commutateurs numériques. Bien qu’il ne soit pas directement corrélé aux prouesses de traitement, un nombre de transistors plus élevé indique une puce plus performante. Que ce soit en termes de performances ou de capacités diverses. La théorie de Moore suggère également que les capacités du processeur doublent également tous les deux ans environ.

Une plus grande densité de transistors n’entraîne pas nécessairement des performances et une vitesse supérieures.

La loi de Moore s’est poursuivie grâce à la réduction de la technologie des nœuds de processus. En d’autres termes, les transistors à l’intérieur des puces sont construits à des tailles de plus en plus petites. La technologie de fabrication est passée de 6 µm en 1976 à 7 nm en 2019, ce qui fait que la même puce est environ 850 fois plus petite que la technologie d’aujourd’hui.

Un autre facteur important dans le succès de la loi de Moore est la mise à l’échelle de Dennard. Basé sur un article de 1974 co-écrit par Robert Dennard, cela prédit que la performance par watt double environ tous les 18 mois en raison de commutateurs à transistors plus petits. C’est pourquoi les petits processeurs se vantent d’améliorer l’efficacité énergétique. Cependant, ce taux ralentit depuis 2000. On observe une réduction progressive des gains d’efficacité énergétique à mesure que les petits nœuds atteignent les limites de la physique.

Comptage des transistors

Tous les fabricants de puces n’annoncent pas le nombre de transistors à l’intérieur de ses processeurs, car il s’agit d’une statistique plutôt vide de sens en soi. Heureusement, Apple et HiSilicon de Huawei diffusent des chiffres approximatifs pour leurs puces les plus récentes.

En examinant d’abord le nombre de transistors bruts dans les SoC modernes, l’industrie n’est qu’une fraction de la loi de Moore. En 2015, le Kirin 950 abritait environ 3 milliards de transistors. En 2017, le Kirin 970 compte 5,5 milliards, un peu timide de doubler en deux ans, puis jusqu’à environ 10 milliards avec le Kirin 990 de 2019. Encore une fois, seulement quelques pour cent hésitent à doubler le nombre de transistors sur deux ans.

En 2015, le PDG d’Intel, Brian Krzanich, a alors noté que le double de son nombre de transistors avait pris plus de deux ans et demi. Il semble que l’industrie mobile soit peut-être un peu plus rapide que cela, mais à peu près le même stade approximatif d’un peu plus de deux ans par doublement.

Cependant, lorsque nous calculons la densité de transistors par millimètre carré, les SoC des smartphones font en fait un très bon travail pour s’en tenir à la prédiction de Moore. Entre 2016 et 2018, Huawei a presque triplé le nombre de transistors par millimètre carré de 34 à 93 millions. C’était grâce au passage de la technologie 16 nm à 7 nm. De même, le dernier Kirin 990 contient 111 millions de transistors par mm², presque exactement le double des 56 millions par mm² du Kirin 970 10 nm de 2017. C’est à peu près la même histoire en ce qui concerne la progression de la densité d’Apple au cours de ces années également.

La loi de Moore s’applique toujours, mais elle commence à se fatiguer.

La loi de Moore s’applique toujours aux puces de smartphone modernes. Il est surprenant de constater à quel point une prédiction de 1975 reste précise en 2020. Le passage à 5 nm est prévu plus tard en 2020 et en 2021, nous continuerons donc à voir des améliorations de la densité des transistors au cours de la prochaine année. Cependant, les fabricants de puces pourraient trouver plus difficile de passer à 3 nm et moins vers le milieu et la fin de la décennie. Il est possible que la loi de Moore échoue encore avant 2030.

Les meilleurs téléphones pour les jeux (novembre 2019)

Vous pourriez faire valoir que presque tous les smartphones sont des téléphones de jeu, mais que se passe-t-il si vous voulez les performances les plus fluides? Peut-être avez-vous besoin de boutons de style physique ou d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé? …

Et la performance?

Le nombre de transistors est une chose, mais il n’est pas très bon à moins que nous ne bénéficions également de performances plus élevées. Nous avons compilé une liste de différents benchmarks pour voir si et où les performances des smartphones se sont améliorées au cours des dernières années.

Les performances globales du système, mesurées à partir d’Antutu, suggèrent que les performances de pointe ont doublé entre 2016 et 2018 et ont presque doublé entre 2017 et 2019. Les résultats de Basemark OS indiquent une tendance très similaire parmi les chipsets les plus performants.

En examinant de plus près le processeur, les performances monocœur ont nettement augmenté en 2018 et 2019, en raison de l’adoption de processeurs Arm Cortex-A plus rapides et de nœuds de processus plus petits. La loi de Moore semble tenir le coup ici. Le GPU raconte une histoire familière, avec plus d’un doublement des performances de 2016 à 2018. Les modèles de 2017 à 2019 voient encore une fois les améliorations chuter de près du double.

Dans l’ensemble, il semble que les performances ne doublent plus tout à fait tous les deux ans. Bien que les gains ne soient pas trop éloignés. Nous aurions besoin d’examiner davantage de données au cours des prochaines années pour confirmer tout ralentissement des gains de performances.

À quoi servent tous ces transistors?

Examiner les performances du processeur et du processeur graphique isolément ne reflète pas vraiment la façon dont les chipsets utilisent leur nombre de transistors en constante augmentation. Les SoC pour smartphones sont des bêtes de plus en plus complexes, des modems sans fil sportifs, des processeurs de signal d’image (ISP) et des processeurs d’apprentissage automatique, entre autres composants.

Au cours des deux dernières années, la qualité du traitement d’image s’est considérablement améliorée, un nombre croissant de capteurs étant également pris en charge. Tout cela nécessite un FAI plus puissant et plus grand. Les puces arborent également des vitesses 4G LTE intégrées plus rapides et certaines offrent également une prise en charge 5G intégrée. Sans oublier les améliorations apportées au Bluetooth et au Wi-Fi, qui occupent également de l’espace au silicium. L’apprentissage automatique ou les processeurs «AI» gagnent également en puissance et en popularité pour tout, de la sécurité de reconnaissance faciale à la photographie informatique.

Les puces pour smartphone sont plus puissantes, riches en fonctionnalités et plus denses que jamais. Tout cela grâce au fait que la loi de Moore reste bien vivante dans l’espace des smartphones. Au moins pour l’instant.