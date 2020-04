La lutte désespérée dans un hôpital de New York en première ligne de la lutte contre les coronavirus – .

Selon les derniers chiffres sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins, plus de 1 500 personnes sont mortes à ce jour du virus à New York, qui a également vu plus de 45 000 résidents positifs.

La ville de New York est devenue l’épicentre de l’épidémie de coronavirus COVID-19 aux États-Unis, et un journaliste a récemment visité un hôpital en première ligne de ce combat – Maimonides Medical Center à Brooklyn.

La réalité étrange que vous remarquerez probablement le plus rapidement s’il y avait un moyen pour vous de visiter l’unité de soins intensifs du centre médical Maimonides de Brooklyn en ce moment est la présence de sacs de perfusion intraveineuse dans le couloir. Les infirmières doivent ajuster ces sacs, qui délivrent des médicaments et des liquides aux patients souffrant de coronavirus, mais cela nécessiterait la proximité des patients eux-mêmes – et donc, grâce à de longs tubes qui serpentent sous les portes fermées, les sacs se détachent dans le couloir.

L’hôpital – où les travailleurs ont récemment été filmés en train de déplacer des corps enveloppés dans des gurneys pour les charger dans une remorque – a fait une visite de ses préparatifs contre les coronavirus ces derniers jours à un journaliste du New York Post. La visite visait à illustrer les préparatifs en cours, où 26 patients atteints de coronavirus ont été placés dans l’unité de soins intensifs un jour particulier, alors que le nombre normal est deux fois moins élevé. La plupart des patients étaient sous sédation et comptaient sur des ventilateurs pour garder leurs poumons en marche, tandis que le journaliste a noté un homme qui semblait être dans la trentaine et qui avait un masque à oxygène attaché au visage, avec le seul bruit autour de lui le faible sifflement du bouteille d’oxygène.

Cela survient alors que New York reste l’épicentre du virus aux États-Unis et devrait atteindre son apogée dans quelques jours en termes de nombre de cas et de décès.

Vendredi, le maire de New York, Bill de Blasio, a sonné l’alarme au sujet des ressources de la ville, déplorant qu’il n’y ait pas actuellement suffisamment de personnel médical ou d’équipement pour que la ville puisse passer la semaine prochaine avec son afflux attendu de nouveaux patients. “Si nous avons le personnel, si nous avons l’équipement, des vies vont être sauvées”, a déclaré vendredi le maire à .. «Si nous ne le faisons pas, des gens mourront sans avoir besoin de mourir. À partir de dimanche, nous commençons à manquer de ventilateurs, nous commençons à être très stressés en termes de personnel. »

Ce personnel comprend ceux du centre médical de Maimonides, où la poste a également visité le centre de traumatologie du rez-de-chaussée ainsi que les soins intensifs au huitième étage. Dans le premier cas, la plupart des patients semblaient inconscients et la plupart étaient sous respirateurs.

L’hôpital a normalement environ 10% de ses 711 lits consacrés aux soins intensifs, mais il en a ajouté environ 200 depuis l’épidémie du coronavirus – et quelque 250 lits sont maintenant occupés par les patients les plus défavorisés. “Le plus effrayant est de voir à quelle vitesse les patients se détériorent”, a déclaré Celeste Bethon, vice-présidente des soins infirmiers de l’hôpital. «Quand ils se détériorent, ils se détériorent très rapidement. Leurs niveaux d’oxygène chutent très rapidement et il nous est très difficile de les ramener là où nous voulons qu’ils soient. “

Un photographe du New York Post a capturé ces images:

