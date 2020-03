La marque OnePlus du 18 mars révélée gâchée par le bureau chinois des marques

La marque d’entreprise n’est généralement pas la confiture de quiconque, mais cela fait partie de la façon dont une entreprise essaie de convaincre les consommateurs qui achètent ses produits soi-disant adaptés à leur mode de vie. C’est avec cette notion à l’esprit que nous rapportons la refonte de la marque que OnePlus entreprendra mercredi.

Le PDG Pete Lau a posté une lettre aux fans sur les forums ouverts de l’entreprise annonçant la nouvelle identité visuelle de la marque que OnePlus utilisera à partir du 18 mars.

“Le 18 mars, lorsque nous dévoilons la nouvelle marque [visual identity] pour que le monde puisse voir “, a déclaré Lau,” nous allons suivre ici sur le forum avec plus de détails sur ce qui change, ce qui reste le même et ce que cela signifie pour la marque OnePlus. “

Le papier à en-tête comportait une image teaser de la façon dont certains éléments du nouveau look apparaîtraient. Mais selon plusieurs entrées de la société au bureau des marques de la National Intellectual Property Administration de Chine, nous voyons à quoi ressemblerait le logo, la police et quelques verrous d’accompagnement. OnePlus a également soumis un nouveau logo pour son programme de fidélité indien, le Red Cable Club.

Il semble que OnePlus soit en train de passer de sa police de caractères Slate-friendly pour une mise en œuvre serrée de quelque chose de plus proche d’Akzidenz-Grotesk. Cela était déjà en jeu avec la série d’appareils OnePlus 7T comme on le voit avec les supports marketing et les emballages.

Lau a également fait allusion à des changements plus larges en plus du nouveau look – changements que nous aborderons le moment venu cette semaine.